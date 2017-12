Tour de Parodi

Kommentar Hvis du bare klarer å komme deg opp monsterbakken, bør det være gode sjanser til å vinne kvinneklassen i Tour de Ski denne vinteren.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Ok da, det var en spissformulering.

Det kommer til å bli en dyktig skiløper som kan feire i Val di Fiemme den 9. januar, men poenget er der like fullt:

Hvor ødeleggende er det for tourens varemerke at den utvannes så til de grader denne gangen?

Ingen Marit Bjørgen.

Ingen Charlotte Kalla.

Ingen Stina Nilsson.

Ingen Ragnhild Haga.

Therese Johaug er fortsatt utestengt.

Les også: Håpløs Sundby-start på touren

På toppen av dette er det stor sannsynlighet for at Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen går noen renn i starten, for treningsutbyttets skyld, men hopper av midt i moroa, slik at de dermed går glipp av muligheten til både sammenlagt-triumfen og medfølgende premiepenger.

SE VGTV: Bjørgen bekymret over rekrutteringen

Nå er det grunn til å understreke at de enkelte løperne ikke skal kritiseres for at det blir en nær parodisk kvinnetour denne gangen, mens stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo har meldt forfall på herresiden.

Det er tross alt OL-sesong, og toppidrett handler om å prioritere.

Da er det logisk at eggene legges så samlet som mulig i PyeongChang-kurven, og at opplegget for sesongen sees under ett, med maksimering av gullsjansene i OL som det styrende for valgene som tas.

LES OGSÅ: Tour-skjebnen er avgjort

Er det da likevel noe å mase med at touren blir punktert?

Til en viss grad er det det, og det handler om kvinnelangrenns fremtid og anseelse der ute.

Vi ser dessverre både at antallet nasjoner som hevder seg er begrenset, at tilfanget av nye stjerner er det samme – og at det er fare for at interessen i andre land enn vårt eget skrumper helt inn etter hvert.

Da er det positivt med enhver anledning som kan dyrke frem det dramatiske ved denne sporten, ikke minst tv-messig. Og her er jo x-faktorelementet i Tour de Ski, nemlig å gå opp en sykt bratt slalåmbakke i avslutningen, noe av det mer spennende sporten har å by på.

Selvsagt skulle vi gjerne sett Bjørgen, Weng, Nilsson, Kalla- og gjerne et par til – kjempe mot hverandre og melkesyren, millimeter for millimeter, før alt eksploderte i et målfoto-crescendo på toppen av bakken.

Men slik blir det ikke denne gangen.

Og så er det kanskje slik at ordtaket «aldri så galt at det ikke er godt for noe» får anvendelse også denne gangen. For et av de andre problemene til kvinnelangrenn, er jo forutsigbarheten i at de samme vinner hver eneste gang.

Det «problemet» blir jo eliminert når hele konkurransen får et b-stempel.

Men strengt tatt er det en fattig trøst.

Og du skal enten være en fullstendig fullblods langrennsentusiast, eller ha visse problemer med å fylle fritiden din med fornuftig innhold, dersom du velger å følge kvinneklassen i touren sekund for sekund denne gangen.