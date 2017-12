ÖSTERSUND/OSLO (VG) Etter år med nedturer kunne Tarjei Bø (29) lørdag klatre tilbake opp på toppen av seierspallen da han slo Martin Fourcade (29) i Östersund.

– Denne seieren er en lettelse etter så mange år med problemer. Det har vært tungt. I 2016 følte jeg at jeg var på vei til noe, men så i fjor fikk jeg nok en på trynet. Jeg startet omtrent sesongen i VM i Hochfilzen, og da kan du ikke prestere når du mangler så mye, sier Tarjei Bø.

Etter fire og et halvt år preget av sykdom og nedturer, kan han endelig klatre tilbake på toppen av seierspallen i et individuelt verdenscuprenn. Sist gang det skjedde var på sprinten i Holmenkollen 28. februar 2013.

ENDELIG: Her stuper Tarjei Bø inn til sin første individuelle verdenscupseier på over fire år, når han vinner sprinten i Östersund. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Den har jeg ventet lenge på. Det er den jeg har tenkt på dag ut og dag inn de siste årene. Det er en herlig dag, sier 29-åringen.

For da lillebror Johannes Thingnes Bø (24) skjøt seg bort på lørdagens sprint, bestemte storebror Tarjei Bø (29) seg for at seieren likevel skulle holdes i familien.

Med fullt hus på liggende og én bom på stående endte det i en real seksundstrid mot Martin Fourcade (29), men i mål var Bø 0,7 sekund foran franskmannen.

Etter målgang var ikke Bø klar over at han hadde vunnet. Han gikk først til fotografene på stedet, så til Emil Hegle Svendsen og spurte: «Har jeg vunnet?» «Ja», svarte Svendsen, før Bø omfavnet lagkameraten i en stor bamseklem.

– Jeg skjønte det ikke før jeg var tilbake fra koma, sier Bø til NRK.

Rørt lagkamerat

Da Bø tok seieren, dyttet han samtidig lagkompis Hegle Svendsen ned fra pallen og til en fjerdeplass. Det kunne ikke trønderen brydd seg mindre om.

RØRT AV LAGKAMERATEN: Emil Hegle Svendsen (til venstre) brød seg lite med at pallplassen glapp. Isteden gledet han seg over Tarjei Bøs (i midten) seier. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Det er fantastisk å se Tarjei gå inn til sin første seier på fire år. Han har vært gjennom så mange tunge stunder, så da får det bare være at han skyver ut meg, sier han til NRK.

– Det har vært fire år med ganske tung motgang. Nå er han endelig tilbake, og han var mildt sagt ganske rørt, fortsetter han.

Svendsen jaget selv topplassen, men måtte se seg slått av Tarjei Bø, Martin Fourcade og Eric Lesser.

Lillebror skjøt seg bort

Resultatliste, 10 kilometer sprint herrer 1) Tarjei Bø 22.40,6 (1) 2) Martin Fourcade, +0,7 (1) 3) Erik Lesser +3,7 (1) 4) Emil Hegle Svendsen +13,3 (1) 5) Simon Schempp +15,0 (1) 13) Johannes Thingnes Bø +34,4 (3) 29) Lars Helge Birkeland +1.04,5 (2) 31) Ole Einar Bjørndalen +1.06,0 (1) 41) Henrik L'Abée-Lund 1.20,9 (3)

Lillebror Johannes Thingnes Bø var en av favorittene lørdag etter at han torsdag slo knockout på alle i verdenscupåpningen på 20 kilometer, men da han bommet på sine tre første skudd på sprinten var han sjanseløs mot de aller skarpeste.

Martin Fourcade (29) hintet etter rennet om at Thingnes Bø ikke er god nok til å takle presset, og at det felte ham på sprinten.

Det benekter først Bø at er tilfellet.

– Det er bullshit. Han skal slite utover, slår han fast overfor NRK, før han modererer seg litt:

– Jeg er forbannet. Jeg følte meg rå i dag og dritbra ski, men ødelegger det på skytingen. Jeg takler ikke helt presset i dag, men det er ikke fordi jeg ikke er god nok, fortsetter han så.

