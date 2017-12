Johannes Høsflot Klæbo (21) har over dobbelt så mange seirer som Aksel Lund Svindal (34), Kjetil Jansrud (32) og Henrik Kristoffersen (23) til sammen denne sesongen. Likevel får alpinistene inn betydelig mer premiepenger.

Svindal er den mannlige alpinisten som har kjørt inn nest mest premiepenger foreløpig sesongen 2017/18 med 109.000 sveitserfranc, ifølge FIS (det internasjonale skiforbundet). Det tilsvarer 928.756 norske kroner i overføring, ifølge Den Norske Banks valutakalkulator.

– Det er veldig enkelt slik at premiepengene varierer fra gren til gren. Alpint er den mest lukrative idretten. Det er rett og slett markedskreftene som styrer mengden på premiepenger, forklarer Sverre Seeberg, visepresident i FIS og tidligere generalsekretær i Norges Skiforbund, til VG.

Svindal har vunnet to verdenscuprenn denne høsten etter kneskaden, samt at veteranen har en tredjeplass. Bare østerrikeren Marcel Hirscher har tjent mest penger av herrene med 1,33 millioner kroner for sine prestasjoner.

Henrik Kristoffersen har bare kjørt syv renn, men fem annenplasser og én tredjeplass gjør at Rælingen-mannen kan by på fine julegaver i år. 977.324 kroner har han fått utbetalt i premiepenger fra FIS.

Dette har de fått i premiepenger: Aksel Lund Svindal 928.756 norske kroner Henrik Kristoffersen 892.117 kroner Kjetil Jansrud 786.461 kroner Johannes Høsflot Klæbo 625.419 kroner Marit Bjørgen 346.792 kroner Valutakalkulator: DNB

Kjetil Jansrud står foreløpig med en seier og to annenplasser. Det gir 786.461 norske kroner i pengegevinst.

For ett år siden spanderte Jansrud fest på støtteapparatet etter premiepengene strømmet inn.

FIS arrangerer også verdenscupen i langrenn hvor Johannes Høsflot Klæbo har gått først i mål i syv ganger. Likevel har den nye langrennskongen har «kun» tjent 625.419 fra FIS-konkurransene, over dobbelt så mye som neste langrennsløper på herresiden.

Far Haakon Klæbo har fortalt til VG at sponsoravtalene gir bedre betalt enn premiepenger.

Marit Bjørgen har vunnet to verdenscuprenn og har tre annenplasser denne sesongen blant annet. Det betyr 346.792 kroner, som er mest av de norske langrennskvinnene.

– Alpint er større enn langrenn i de fleste land og har vesentlig flere TV-seere. Det gir bedre TV-inntekter. Et eksempel er at Norges Skiforbund tjener mer i TV-penger på å arrangere utfor i Kvitfjell enn femmila i Holmenkollen, sier Seeberg.

Vinneren av et alpinrenn tjener rundt 50.000 sveitserfranc (ca. 426.000 norske kroner) i premiepenger, avhengig av konkurransested. Utforen i Kitzbühel er mest lukrativ med over 80.000 sveitserfranc (ca. 682.000 norske kroner) til vinneren i potten.

PS! Blant kvinnelige alpinister har Mikaela Shiffrin fått utbetalt hele 201.000 sveitserfranc (1,71 millioner kroner) allerede.