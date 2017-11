Sverre Lunde Pedersen: Sterk 3. plass i sesongåpningen

Sverre Lunde Pedersen (25) ledet 5000-meteren med sterke 6.15,81 før distansens siste par, men måtte fra sidelinjen tåle å se seg slått av skøytekongen Sven Kramer (31) og Canadas Ted-Jan Bloemen (31).

– Jeg var aldri i nærheten på 5000 meter i fjor (forrige sesong). Da hadde jeg veldig mange dårlige 5000-metere. Nå er jeg veldig godt fornøyd. Jeg har aldri gått så fort i Thialf før, sier Sverre Lunde Pedersen til NRK fra indre bane i Heerenveens storstue for skøyteløp.

– De var likt, og så begynte de å gå ned, sier han om rundetidene til Kramer og Bloemen – som lenge lå bak ham, men «spiste opp» de nødvendige tidelene i rett tid.

Sven Kramer gikk inn til 6.12,88, drøyt to sekunder foran eks-landsmann Bloemen på 6.14,95 – og snaut tre sekunder foran Sverre Lunde Pedersen.

Syk Kramer?

– Absolutt bra; vanskelig å si hvor bra det er, sa en andpusten Sverre Lunde Pedersen til NRK på indre bane rett etter løpet mot Italias Nicola Tumoleno (6.17,35) i andre par.

Han måtte tåle at rundetidene spratt litt opp mot slutten av løpet, 29,9 og 30,6 sekunder på de to siste rundene. NRKs ekspertkommentator Even Wetten mener at «det» var akkurat det vi kunne håpe på, men at Sverre Lunde Pedersens 6.15,81 kunne vært 6,14 et eller annet – hvis han hadde «strammet opp» de siste 600 meterne litt.

– Jeg kjente tidlig at det ville bli hardt å holde 29 (sekunder rundetider) helt inn, vedgikk Sverre Lunde Pedersen.

Tiden hans, så å si i henhold til landslagssjef Sondre Skarlis skjema til 6,16, var lenge den beste.

Spørsmålet var hvor god den ville være foran Sven Kramers (31) løp i åttende og siste par. Den nederlandske skøytekongen har ifølge NRKs reporterteam i Heerenveen slitt med lungebetennelse før verdenscupåpningen på hjemmebane; Kramer kom «småsyk» til start mot Canadas Ted-Jan Bloemen.

Sverre Lunde Pedersen klarte ikke å gå inn til pallplass en eneste gang forrige sesong, som alt i alt var en nedtur for Norges beste allroundløper.

– Det er så gøy

– Det er bra for Sverre (Lunde Pedersen), sa NRK-ekspert nederlandske Erik-Jan Kooiman (6.17,14) og Bob de Vries (6.22,96) ikke så veldig pigge ut og i likhet med deres landsmenn i foregående par «fikk det» mot slutten.

Hvis Sverre Lunde Pedersen hadde deltatt i det nederlandske mesterskapet og kvalifiseringen til verdenscup-premieren, ville han vunnet det med 6.15,81 på 5000-metreren – som Kramer vant.

I neste siste par lå Nederlands Jorrit Bergsma og New Zealands Peter Michael «lenge» bak Sverre Lunde Pedersens rundetider.

– Det er så gøy; disse små tidelene faller i vår favør. Sverre Lunde Pedersen på toppen av resultatlisten, utbrøt NRK-ekspert Even Wetten da de to rundet 2000 meter.

– Da er vi på pallen, slo verdensmesteren på 1000 meter (2005) fast da det gjenstod to runder for Bergsma og Michael.

– Wow, det hadde jeg ikke trodd på forhånd, tilføyde Wetten.

Og så var det Bloemen og Kramer; skulle det bli tredje, andre eller topplassering for Sverre Lunde Pedersen? Svaret vet du nå.

PS! Håvard Bøkko (30) gikk sin nest raskeste 5000 meter i Heerenveen søndag. I B-gruppen gjorde han comeback på distansen i verdenscupen med 6.18,35. Frankrikes Alexis Contin vant på 6.17,80.