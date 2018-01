Hvorfor skal publikum bry seg om Tour de Ski, når de norske og svenske løperne ikke ser ut til å gjøre det selv, lurer skikommentator Tomas Pettersson.

Tour de Ski startet uten Marit Bjørgen, Charlotte Kalla, Stina Nilsson og Ragnhild Haga på kvinnesiden, og konkurransen kan avslutte uten den suverene lederen Ingvild Flugstad Østberg.

Selv om hun mandag økte forspranget til 32,8 sekunder ned til Heidi Weng etter tre etapper, har hun ennå ikke bestemt seg for om hun skal fullføre alle syv etappene.

EXPRESSEN-KOMMENTATOR: Tomas Petterson. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Om hun pakker sekken og reiser hjem, mener Expressens skikommentator Tomas Pettersson det vil forvandle Tour de Ski til en parodi, ikke ulikt det VG Sports kommentator Leif Welhaven skrev allerede før konkurransen begynte.

– Og det er Sverige og Norge som har skylden, skriver han.

– Hvorfor skal vi bry oss?



Astrid Uhrenholdt Jacobsen meldte etter mandagens etappe at hun reiser hjem til Norge for å forberede seg til NM. På herresiden står Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger over, mens flere nordmenn vurderer å reise hjem.

Expressens Tomas Pettersson spør seg derfor:

– Hvorfor skal vi bry oss om Tour de Ski når de ikke gjør det selv?

I en kommentar i avisen mener han det nå nærmer seg en smertegrense for konkurransen.

– Fortsetter det slik er det bare å legge ned hele spetakkelet, skriver han.

Svensken påpeker at det for de beste løperne fra nasjoner som Russland, Sveits, Frankrike, USA og Tyskland er helt naturlig å stille i Tour de Ski – selv om det kun er en drøy måned til OL begynner i PyeongChang.

For norske og svenske løpere henger OL-forberedelser høyere enn touren, mener han.

– Det er ingenting som er mer rettferdig enn hvis løpere fra andre land er først opp Alpe Cermis på søndag. De tar jo i alle fall dette på alvor, skriver han.

Også i 2019 er det mesterskap én måned etter Tour de Ski, da VM i Seefeld. Om like mange står over også da, mener Pettersson det bare er én ting å gjøre

– Da slutter vi å bry oss, skriver han.

Heller ikke Vegard Ulvang, som leder langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), liker mannefallet fra Tour de Ski.

– Om de beste ikke stiller over tid, så vil det svekke konseptet. Det er jeg ikke glad for. Det blir et dårligere tilbud uten de beste, sa han til VG i desember.

Han sier nå til Aftonbladet at han ikke frykter at Tour de Ski forsvinner helt fra kalenderen, men understreker at det ikke er bra for kvinnelangrenn om utviklingen fortsetter som i år.

– Når de beste ikke er med, så kommer det nye stjerner, sier han.