Svensk kommentator etterlyser norsk reaksjon på russisk dominans

BEITOSTØLEN (VG) Expressen-kommentator Tomas Pettersson savner større engasjement blant norske utøvere og ledere, etter at OL-utestengte russiske utøvere har herjet i den svenske langrennsåpningen.

– Fredag stilte vi spørsmål om dette til de norske løperne. De er ganske forsiktige. Hadde det vært for to år siden hadde det vært helt annerledes. Det er jeg overbevist om, sier Pettersson og tenker på Norges to dopingsaker i løpet av 2016.

– Da hadde de fordømt russerne. Men Norge har sin egen svarte historie, det merkes i uttalelsene, og tonen er mye mildere.

– Hva synes du om det?

– Jeg kan forstå hvorfor. Man skal ikke kaste stein i glasshus. Norge har virkelig ikke gjort alt rett de siste 16 månedene. Men man skulle ønske at de norske utøverne våget å si det de tenker og synes om situasjonen, sier Pettersson.

Utestengt av IOC



FØLGER NORSK LANGRENN: Expressens kommentator, Tomas Pettersson, her fra pressesenteret på Beitostølen lørdag. Foto: Goran Bohlin , VG

Svenske OL-håp startet – i likhet med de norske her på Beitostølen – sin sesong med et nasjonalt stevne i Gällivare helt nord i landet, og har sett at resultatlistene så langt har blitt preget av russisk dominans. I herreklassen endte åtte russere blant de ni beste på fredag. Jevgenij Belov vant. Maxim Vylegzjanin havnet også helt i toppen på åpningsdistansen.

De to er blant de seks russiske utøverne, i tillegg til Aleksandr Legkov, Aleksej Petukhov, Jevgenija Sjapovalova og Julija Ivanova, utestengt av IOC fra OL på livstid. De har ikke avlagt positiv dopingprøve, men utestengelsen kommer som en følge av McLaren-rapporten som omhandler et russisk statsstyrt dopingprogram under OL i Sotsji 2014.

– Ingen vet noen ting



Marit Bjørgen erkjenner, kort tid etter søndagens seier på 15 kilometer skøyting, at grunnen til at hun ikke har uttalt seg skråsikkert i saken, handler om to ting: Det at Norge har vært gjennom av dopingsaker og at dette handler om rettssikkerheten til utøverne.

– De har jo ikke avlagt positiv prøve heller. Ingen vet noen ting. Vi må forholde oss til det som skjer. Jeg dømmer ingen. Jeg har lært mye av det som har skjedd, sier langrennsdronningen til VG.

Hun aksepterer at så lenge FIS ikke har utestengt russerne, så får de konkurrere.

– Jeg ser ikke hvorfor vår mening kan tilføye noe i denne saken. Vi må la dem som beslutter får beslutte i dette, uten at vi mener så mye om det, melder Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Når bør avgjørelsen komme?

– Så fort som mulig. Så kan vi konsentrere oss om å gå konkurranser på likt grunnlag. Så får de som får være med, lov til å være med, sier Heming-jenta.

Behandles av dopingpanel



Svenske Jens Burman er blant dem som har reagert på den russiske deltagelsen. Han mener at dersom man er utestengt av IOC, så har man ingenting i den svenske åpningen å gjøre. Marcus Hellner innrømmer at situasjonen kjennes merkelig.

Grunnen til at russerne får stille til start er at utestengelsen kommer fra IOC. Russerne var også utestengt av FIS inntil 1. november. De kunne dermed ikke delta på konkurranser i FIS-regi. En anke til CAS (Idrettens voldgiftsrett) sørget for at suspensjonen ble opphevet. Og nå venter «alle» på en ny avgjørelse fra FIS.

Leder av FIS’ langrennskomité, Vegard Ulvang, er på plass på Beitostølen. Han vil overfor VG ikke ha noen formening om prosessen, fordi den ikke er på hans bord. Saken er til behandling i FIS’ dopingpanel.

Allerede neste helg går den internasjonale langrennsåpningen i Kuusamo. Akkurat nå kan russerne stille der. Det er forventet at behandlingen i FIS skal gå raskt.