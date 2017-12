Sundbys Tour de Ski-skjebne er bestemt

Martin Johnsrud Sundby (33) har fått klarsignal fra legen til å gå Tour de Ski. Det betyr at førstereserve Petter Northugs (31) håp om å delta plutselig har blitt langt mindre.

– Alle uttatte løpere til Tour de Ski er per nå friske og klare for å gå skirenn lørdag 30. desember i Lenzerheide, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Det har lenge vært usikkert om Johnsrud Sundby ville delta. 33-åringen har slitt med både formen og luftveiene den siste tiden. Tidligere onsdag var det fremdeles ikke tatt noen avgjørelse, opplyste Løfshus til VG, men nå reiser Johnsrud Sundby til Sveits torsdag morgen.

– Det vil selvsagt likevel alltid være en løpende vurdering, spesielt i en OL-sesong, av hvordan luftveier og helsetilstand er, sier landslagslege Petter Olberg.

Krevende for Northug

Hvis Johnsrud Sundby hadde bestemt seg for å stå over Tour de Ski, ville det åpnet opp for Northug.

31-åringen er i utgangspunktet vraket fra åttemannstroppen, men står som førstereserve. Hvis det ikke kommer forfall, må Northug endre sin opprinnelige OL-plan og i stedet prøve å kvalifisere seg til lekene gjennom Skandinavisk cup i Piteå (5.-7. januar), NM på Gåsbu (11.-14. januar) og verdenscupen i Planica (20.-21. januar).

Trener Stig Rune Kveen har tidligere uttalt at det er noe skikongen fra Mosvik ikke er komfortabel med.

– Petter er fortsatt førstereserve til Tour de Ski. Han forholder seg til det, skriver Kveen i en tekstmelding til VG onsdag kveld.

– Hvordan er formutviklingen hans?



– Den er bra. Han er fortsatt klar til Tour de Ski om noen skulle melde forfall.

Se landslagssjef Vidar Løfshus begrunne hvorfor han har utelatt Northug:

Slik vurderer Hetland Northugs muligheter

Landslagstrener Tor-Arne Hetland forteller onsdag kveld at han har stor tro på Johnsrud Sundby i den kommende utgaven av Tour de Ski.

Samtidig medgir Hetland at sjansen for at Northug får delta er minimal.

– Nå begynner Tour de Ski om få dager. Det første løpet er 30. desember. Per i dag er alle løperne friske og raske. Det blir de som går. Skulle det komme et forfall i siste liten, er Petter klar til å reise ned, sier Hetland til VG.

– Hvordan påvirker dette Northugs OL-forberedelser, slik du ser det?



– Jeg tror den jobben Petter har fått lagt nå i det siste, med god grunntrening og hardøkter, vil gjøre at han responderer veldig bra på det. Han vil komme i god form etter hvert.

– Hvordan vurderer du mulighetene for at Northug blir tatt ut til OL?



– Mulighetene til Petter er gode. Det er bare for han å vise seg frem i skirenn etter hvert. Vi vet at hvis Petter presterer i sprint, så pleier han også å gå fort i distanserenn – og motsatt, sier Hetland.

Landslagsledelsen offentliggjør det siste OL-uttaket for langrennsherrene 23. januar.

Tror på Sundby

Landslagstreneren forventer nå en sterk prestasjon av Johnsrud Sundby i tiden som kommer. Etter å ha slitt med luftveiene, er 33-åringen erklært frisk.

– Martin er klar for innsats. Han har trent godt i julen og fått gode svar. Han kommer til å gå en god Tour de Ski og sikkert kjempe helt i toppen, sier Hetland.



– Med tanke på luftveisproblemene, hvordan vurderer dere klimaet som venter i Sveits?



– Jeg så på værvarselet fremover. Det skal være plussgrader og ikke spesielt kaldt. Det er bra for Martin.

Dette er Norges herretropp til Tour de Ski:

Hans Christer Holund, Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Emil Iversen (som topp 20 i sprintverdenscupen) og Sindre Bjørnstad Skar (leder Skandinavisk Cup).

