Sundbys ekstreme OL-grep: Isolerer seg fra familien

DAVOS (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) flytter fra familien én måned før OL i Sør-Korea og tar inn på hytten på Sjusjøen.

Det skal begrense muligheten for å bli syk før mesterskapet.

– Jeg kan ikke risikere å surre til den perioden med mer sykdom. Det blir ikke fire OL til på meg. Derfor må jeg ha tre-fire uker alene - hvert fall, sier Johnsrud Sundby til VG.

Mens Sundby jobber mot OL, har han tatt seg tid til å rose Johannes Høsflot Klæbo:

Kan bli totalt isolert

Sammen med kona Marieke Heggeland har Johnsrud Sundby to barn. Markus er fire år, mens Max (1) kom til verden i desember i fjor.

Sist helg kom imidlertid fireåringen hjem fra barnehagen med omgangssyke og smittet faren, noe som gjør at hele Davos-helgen kan bli spolert.

Det bidrar til å rasjonalisere avgjørelsen om å isolere seg i januar og frem til mesterskapet begynner i februar. Johan Olsson tok et lignende grep før VM i Falun i 2015. Da var svensken borte fra familien i syv uker. For Johnsrud Sundby kan oppholdet bli like langt og like ekstremt.

– Det blir nok ikke så langt unna noe i den gaten der, nei. Vi får se hvordan det blir, om jeg ser familien innimellom. At barna blir tatt ut av barnehagen en periode, kan være en løsning som gjør at de kan besøke meg. Det kan hende, men jeg tar ingen risiko. Jeg vil være veldig forsiktig, sier 33-åringen, som jakter sitt første individuelle mesterskapsgull.

Får støtte av Hetland

Tor-Arne Hetland mener det er viktig å passe på at man holder seg på et mentalt høyt nivå samtidig som kroppen er frisk. Det er en balansegang landslagstreneren er trygg på at Johnsrud Sundby vil beherske.

– Martin er så heldig at han har en hytte på Sjusjøen. Så han er «hjemme», men vil nok holde avstand til familien til tider. Jeg tror Martin kommer til å ordne det fint, sier Hetland og fortsetter:

– Det er ingen som har fasiten på hva som er riktig å gjøre. Det ene kan være sikrere med tanke på sykdom, men det andre kan være bedre for hodet. En kombinasjon er nok det beste.

PS: I skrivende stund er det bestemt at Sundby dropper lørdagens sprint, men 33-åringen håper å rekke søndagens 15 kilometer.