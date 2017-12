Sundby til full medisinsk utredning etter helgen

TOBLACH (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) er så usikker på hva som skjer med sin egen kropp, at han skal gjennomgå full legeundersøkelse når han kommer hjem til Oslo.

Han skal gå jaktstarten søndag, men hadde egentlig tenkt å reise videre til Davos etter denne verdenscuphelgen i Toblach. I stedet blir det en tur hjem og over på en ny plan nå etter svake resultater de siste to ukene.

– Vi vil være på den helt sikre siden og kjøre full medisinsk sjekk på ham. Sende ham hjem, få kjørt blodprøver og teste for de tingene vi kan teste. Vi ønsker å se om det har skjedd noe som ikke stemmer, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG.

– Hva frykter dere at det kan være?

– Jeg tror ikke det er så mye galt, men det er det vi får svar på i en blodprøve. Han hadde en liten influensa-runde rundt tiden på Lillehammer (to uker siden) og den satt nok i i Davos. Det er litt bedre i dag, så dette er for å være på den sikre siden og få tatt en sjekk, sier Hetland.

Maritn Johnsrud Sundby sier selv til NRK, som omtalte saken først, at han ikke tror det er riktig å fortsette å «dunke på med mellomhøyde nå». Derfor blir det ingen Davos-tur. Grunnen til prøvene handler om «at han ikke har kjent seg så bra i det siste».

Stakk til skogs



Sundby havnet 42 sekunder bak vinneren Simen Hegstad Krüger på dagens 15 kilometer skøyting. Han har i det hele tatt hatt en sesongåpning langt under pari. Han har andreplass fra både Kuusamo og Lillehammer, men i Davos sist helg ble han nummer 15 og i dag nummer 20 etter at han ble ilagt tidsstraff for for tidlig start.

33-åringen valgte etter rennet å ta seg en tur til skogs før han reiste tilbake til utøverhotellet her i den nord-italienske byen. Nå har han tydeligvis fått tid til å summe seg og vurdere hva han skal gjøre fremover.

Tror på Tour de Ski



For Sundby har det til og med blitt aktuelt å stå over Tour de Ski som begynner i romjulen. Det kommer an på hva testresultatene sier.

Hetland er imidlertid sikker på at Sundby går touren.

– Vi legger en plan når vi får svar på testene fra Olympiatoppen neste uke. Vi kjører den sikre linjen før Tour de Ski. Så han kommer ned enten rundt den 25.-26. desember, eller 28. desember til Davos, slik at han får litt høydeakklimatisering, sier landslagstreneren.