Sundby skroter OL-planen etter å ha fått juling

VAL DI FIEMME (VG) En mørk og tung knekk på Tour de Skis nest siste dag fikk Martin Johnsrud Sundby (33) til å endre hele opplegget sitt bare en måned før OL.

Nå skal han gå tremila i NM til helgen. Det blir det siste rennet han går før lekene i Pyeongchang i februar. Planen var egentlig å gå verdenscup i både Planica og Seefeld de to siste helgene i januar, men den planen er skrinlagt nå.

Både landslagstrener Tor-Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus støtter Sundby i hans tanker.

– Jeg skal holde meg unna reising, det som tar tid og krefter. All energi skal gå til trening. Det er en erkjennelse av at det var for dårlig på lørdag. De andre har trent såpass bra at nå har jeg 35 dager på meg. De skal jeg bruke ekstremt godt, sier Sundby til VG.

– Rekord i «å grave i kjelleren»



Han har fortsatt ikke noe individuelt mesterskapsgull, men var svært nære i Lahti sist sesong. De to siste sesongene har han vært den beste langrennsløperen i verdenscupen i to år på rad. I år har det aldri vært noe mål.

Røa-løperen var strålende fornøyd med hvordan han rundet av touren søndag. Sundby gikk seg opp fire plasser på imponerende vis og ble nummer to bak Dario Cologna. Han kunne nesten ikke huske sist gang han var så sliten. Han var imponert og stolt over seg selv.

– Det var en ny og god opplevelse, fordi den var så vond. Man lærer mye om kroppen hele veien. Det var en veldig god erfaring å ha med seg. Jeg tror det var soleklar rekord i å grave i kjelleren både mentalt og fysisk, sier Sundby.

FORNØYD: Martin Johnsrud Sundby hadde hatt et varierende Tour de Ski. Men på den siste etappen løsnet det virkelig. Han ble svært glad for andreplassen sammenlagt, her på podiet i Val di Fiemme. Foto: Goran Bohlin , VG

– Mer skjerpet



Samtidig gikk han på en helt annen mental smell lørdag. Sundby mener han selv og resten av de norske gutta fikk «juling» av utlendingene på den klassiske fellesstarten lørdag.

Vidar Løfshus forteller om et dystert lagmøte kvelden før «Monsterbakke»-klatringen på tourens siste dag. Sundby sier han var i noen av «de mørke rommene» i sitt eget hode. Men så klarte han å omstille. Det var faktisk den kvelden han la en ny OL-plan. Han karakteriserer den planen «som bedre enn noen gang».

– Har du gjort noe lignende før, konkurrert så lite?

– Nei, og det har kanskje vært banen min tidligere. At det skal gå fort jevnt hele året, sikre gul trøye (beviset på at man er verdenscupleder). Men nå skal jeg kunne være mer skjerpet mot OL-gullet.

Skal flytte for seg på fjellet



Han har tidligere varslet at han skal isolere seg fra både kona og barna for å unngå sykdom og trene i fred før OL. Men også der har Sundby valgt å fire litt på «kravene».

– Jeg er avhengig av å ha folk rundt meg som gir meg mye. De befinner seg i Oslo og da blir det et par uker der med god assistanse.

– Men så flytter jeg meg opp på fjellet etter hvert. Men akkurat nå har jeg god tid på meg, sier Sundby og smiler.