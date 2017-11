BEITOSTØLEN (VG) Det hersker fullt kaos rundt seks IOC-utestengte russiske langrennsutøvere. Martin Johnsrud Sundby (33) er rett og slett forvirret og vil ha svar snarest.

Han åpner sin egen pressekonferanse to dager før den norske langrennsåpningen med å fortelle at han opplever situasjonen rundt sine russiske langrennskolleger som «fryktelig uoversiktlig» og understreker at han synes det er vanskelig å svare på spørsmål i saken.

– Det er en trist situasjon. Jeg føler i utgangspunktet at jeg ikke vet så mye mer og tviler på at dere (i pressen) vet mer enn meg, sier 33-åringen.

– Det som er sannsynlig er at Russland ikke har hatt rent mel i posen i forhold til hvordan de har operert i lang tid. De har gjort ting underveis som ikke er bra. Men vi befinner oss i en situasjon hvor det finnes en sannsynlighet for at utøvere ikke har gjort noe galt, men at systemet ikke har tatt noen sjanser i ettertid, sier Sundby.

Dette er saken

Han snakker om den kaotiske situasjonen rundt Jevgenij Belov, Aleksander Legkov, Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Jevgenija Sjapovalova og Julia Ivanova (32).

Alle seks har i løpet av november måned fått beskjed fra IOC om at de er utestengt på livstid fra OL og dermed heller ikke får konkurrere under de kommende lekene i februar neste år. I tillegg blir de fratatt medaljer de eventuelt har vunnet under Sotsji i 2014.

Med Vylegzjanin og Legkov diskvalifisert mottar Sundby nå sølvmedalje for femmila under Sotsji. Det sier han at «han ikke bryr seg noe om» i dag.

På samme tid som IOC har valgt en knallhard linje nå, har ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) foretatt seg noe denne måneden. FIS hadde suspendert de seks utøverne fra alle verdenscupkonkurranser, men utestengelsen ble opphevet av CAS 1. november. Deres dopingpanel venter på materiale fra blant annet IOC for å vurdere russernes fremtid også i konkurranser i FIS-regi. Uten noen konklusjon derfra forbereder dermed russerne seg på sesongen – nærmest som normalt.

– Vi vet det er tuklet med prøver. Ingen har testet positivt. CAS har sagt de kan konkurrere. IOC har sagt de ikke kan og medaljene trekkes. Og her står vi som noen idioter i midten og synes det er en uoversiktlig og vanskelig situasjon.

DEN SURE FJERDEPLASSEN: Martin Johnsrud Sundby (nummer to fra venstre) går i mål som nummer fire bak Aleksander Legkov, Ilia Tsjernousov og Maxim Vylegzjanin under femmila i Sotsji for snart fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Russerne vil kjempe



Ingen av de seks har avlagt positive dopingprøver, men diskvalifikasjonene kommer som et resultat beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene i 2014, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

Russisk langrenns øverste leder, Jelena Välbe, har uttalt at nasjonen kommer til «å kjempe til siste bloddråpe». Det russiske forbundet vil anke saken.

Synes synd på russerne



I et intervju med NRK i fjor vinter uttalte Sundby at han synes det er «kjempesynd på Legkov» og at russerne innblandet i McLaren-rapporten «ikke fortjener dette». Røa-løperen forteller at han selv har kjent Legkov siden han var 18 år.

– Jeg uttrykte støtte i forhold til prosessen og jeg går og venter på en positiv prøve som kan legge saken død. Det er veldig uoversiktlig for alle. Jeg forholder meg til det som skjer rundt meg. Jeg må håpe de blir behandlet ordentlig og rettferdig, sier Sundby, som videre fikk spørsmål om han «synes synd på russerne».

– Selvfølgelig synes jeg synd på dem. Men jeg kan ikke synes noen ting i den situasjonen. Jeg kan ikke synes og tenke noen ting. Jeg må forholde meg til det som skjer på en eller annen måte. Jeg håper de blir behandlet rettferdig. Også rettferdig for de som konkurrerte mot de, eller skal gjøre det senere mot dem, sier en av Beitostølens største favoritter før langrennsåpningen denne helgen.

Allerede denne helgen skal russerne i utgangspunktet konkurrere under den svenske nasjonale langrennsåpningen i Gällivare. Allerede neste helg kan de faktisk være å se i finske Kuusamo under verdenscupåpningen der.