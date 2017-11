BEITOSTØLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) er forsiktig med å kaste seg inn i uttaksdiskusjonen rundt Petter Northug (31), men kommer med en støttende melding til stjernekollegaen.

Sundby sier innledningsvis i intervjuet med VG at han ikke ønsker å blande seg så mye inn i uttak. Men han slår fast at stjernekollegaen er en «legende i norsk- og internasjonal langrenn». Derfor kommer han med følgende oppfordring til landslagsledelsen:

– Jeg må få si det sånn at han må få muligheten til å slå seg inn på laget. Det må han. OL-laget krever at han får mulighet til å prøve seg, men det er ikke min jobb å ta ut det, sier Sundby – på spørsmål om Petter Northug bør få gå neste helgs verdenscupåpning i Kuusamo.

Skjønn eller ikke?



Opptakten til den norske åpningen denne helgen har i stor grad handlet om Petter Northug.

For 31-åringen er det krise at han sliter med sykdom nå og ikke stiller i en eneste konkurranse på Beitostølen. Han skulle bevise en gang for alle at han var en plass verdig til neste helg, når den internasjonale eliten møtes i Finland. Landslagsledelsen nærmest krevde pallplass i løpet av disse tre dagene på Beitostølen.

Vidar Løfshus og Tor-Arne Hetland har meldt at Northugs plass i Kuusamo-troppen henger i en tynn tråd. Samtidig blir Northug landslagsløper på mandag. Kveen mener derfor skjønn må spille inn.

– Vi får se hva de ender opp med, men jeg mener han bør få gå, melder Chris Jespersen – som er en del av Team Northug denne sesongen.

– Hvem legger press på hvem i dine øyne?

– De fleste som ser på TV har lyst til å ha med Petter. Vi får se hvor tøffe skiforbundet er.

– Du mener de bommer?

– Det er bare å se hvem som tar gull i mesterskap for Norge. Jeg mener det bør legges til rette for at han får forberedt seg så godt som mulig.

– Hva synes du om behandlingen av ham?

– Det er vel opp og ned. Men av og til mener jeg han kunne fått mer fordeler enn han får. Han blir ikke satt så stor pris på i Norge som andre plasser, sier Jespersen.

Må få muligheten



Ekspertene har overfor VG vurdert konkurransene i Kuusamo som tre av seks svært viktige for Northug før Tour de Ski braker løs i romjulen.

Skulle han ikke få reise til Finland, er Lillehammer – med sprint og tremil – neste mulighet.

– Holder det for ham med Lillehammer?

– Ikke hvis det ikke er distansene han vil gå. Men det er jeg sikker på at landslagsledelsen har god kontroll på, sier Sundby.

Svar innen mandag



Det ser ikke veldig sannsynlig ut at Northug får reise nordover om en snau uke. Landslagstrener Tor-Arne Hetland mener det var helt fornuftig av skistjernen å ikke komme syk til Beitostølen for å konkurrere.

– Men kan han komme til Kuusamo?

– Vi får vente til han blir frisk og får trent noen økter, sier Hetland nå.

– Vil dere lytte til Petter?

– Vi lytter bestandig og hører hva utøverne sier, men det er vi trenerne som tar ut laget til verdenscup, sier landslagstreneren.

Senest mandag klokken 12.00 kommer troppen til neste helgs verdenscup.