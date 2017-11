Petter Northug (31) er på full fart mot en ny sesong hvor han er nødt til å revansjere seg kraftig. Martin Johnsrud Sundby (33) er ikke i tvil om at det skjer.

– Det vil overraske meg veldig hvis han ikke gjør det, sier Sundby – på VGs spørsmål om han tror Northug kommer seg til OL til slutt.

– Kan bli ordentlig bra



Det er ikke lengre hundre prosent gitt at Norges beste mesterskapsløper kommer seg dit. I et allerede godt norsk herrelandslag må du nå ha levert pallplass internasjonalt, aller helst seier, for å få leke med de beste under lekene i Pyeongchang.

For å understreke litt av alvoret i situasjonen har landslagssjef Tor-Arne Hetland stilt strenge krav til Northug for at han skal kvalifisere seg selv til verdenscupåpningen i Kuusamo i slutten av november. Han har også sagt at Finn-Hågen Krogh er ankermann på stafetten under OL om bare tre måneder.

Sundby er helt sikker på at «vi får se Petter i strålende form igjen».

– Ja, jeg er overbevist om det. Det er en naturlig gang i dette. Han må heve seg etter den sesongen han hadde i fjor. Jeg tror det er viktig for ham – og at han kjenner på det, utdyper Sundby, som tror treningsjobben Northug har lagt ned er mer enn god nok.

– Han tør jo å gamble, tør å trene tøffere enn mange andre hadde turt. Da kan det bli ordentlig bra. Og det er det som er gøy med ham; At når det går, så går det bra, sier Røa-løperen – og smiler.

Kuusamo viktigst



Northug-trener Stig Rune Kveen sier det er verdenscupåpningen i Kuusamo som er i fokus for Northug.

– Men vi føler jo at det er forventninger rundt Petter til Beito. Hvis det er noe press, så er det et positivt press som Petter liker. Uansett, så er det Kuusamo som blir det viktigste i nær fremtid for Petter.

– Hva ser dere for dere på Beito?

– Det er tre løp der og det er ganske sikkert at Petter går to distanser. Jeg tviler på at det blir tre. Så får vi se hvilke to det blir. Vi har en plan på det.

Kan ha bommet...



I motsetning til Petter Northug har det ikke vært mye snakk om at Martin Johnsrud Sundby må kvalifisere seg til noe som helst. Han har valgt å trappe ned treningen i dette OL-året. Han sikter spesielt mot 15 kilometeren i Pyeongchang.

– Jeg tror jeg får svar raskt. De siste årene har jeg gått fort på ski fra Beitostølen til femmila i Holmenkollen. Er jeg «oppe og nikker» tidlig i år også – og ikke er to minutter bak på Beito - så sier det nok. Hvis ikke, så må jeg slå om til plan B.

Men i landslagsmiljøet meldes det om en Sundby i praktslag på trening. Det ser ikke ut til at noe har gått galt i forberedelsene så langt.

– Nei, det ser ikke sånn ut nå. Men mye kan skje og jeg kan ha bommet. Jeg kan ha blåst opp en ballong som sprekker, sier Sundby, lar setningen henge, og det ser ikke helt ut til at han tror på det selv.

Om under to uker får han og Northug svaret på om formen er slik den skal være. Da måler de to skistjernene krefter på Beitostølen.