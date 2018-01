Sundby mener Ustjugov bløffer om mulig tour-forfall

VAL DI FIEMME (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) tror ingenting på at Sergej Ustjugov (25) nå vurderer legge inn årene før de to siste etappene av Tour de Ski.

– Det tror jeg ikke noen verdens ting på, sier Sundby når han møter pressen utenfor landslagets smøretrailer fredag.

Stemmer ikke med realitetene



Tour de Ski sammenlagt etter fire av seks etapper: 1. Dario Cologna, Sveits

2. Sergej Ustjugov, Russland +53,0

3. Martin Johnsrud Sundby, Norge +1:07,6 Øvrige nordmenn: 7. Hans Christer Holund +1:37,8

13. Emil Iversen +2:13,8

19. Niklas Dyrhaug +3:08,8

34. Sjur Røthe +4:22,0

37. Didrik Tønseth +4:41,1 Sindre Bjørnestad Skar og Finn-Hågen Krogh reiste hjem etter torsdagens etappe.

Han har akkurat fått overbrakt nyheten om at en av hans aller tøffeste rivaler i kampen om sammenlagtseieren av årets tour, Sergej Ustjugov, vurderer å kaste inn håndkleet med kun to etapper igjen. Russeren sliter angivelig med ryggen etter alle fallene hans på torsdagens kaos-fellesstart i tyske Oberstdorf, skriver NRK.

Sundby på tredjeplass i sammendraget ligger nå et drøyt minutt bak tour-leder Dario Cologna, men under 20 sekunder bak Ustjugov. Røa-løperen mener den russiske bjørnen driver et spill for galleriet.

– Ja, det tenker jeg. Fyren stiller på start i morgen. Vi har sett det i tidligere tourer, at han har vært slapp og sløv, men det har stemt lite med realitetene. Jeg regner med han stiller på start og er klar for å kjempe, sier Sundby.

Les også: Kritisk til skiforbundet og stjernenes Dubai-eventyr

Slik vurderer Østberg sine sammenlagtsjanser.

– Gjør dumme ting



Ustjugov åpnet Tour de Ski knallsterkt. Han vant sprinten i Lenzerheide. Jaktstarten to dager senere ble han nummer to. Men i Oberstdorf gikk alt galt. Ustjugov ble nummer 28 på fellesstarten og skal ha falt flere ganger. I målområdet etterpå var han rasende.

Sundby opplevde ikke sin russiske konkurrent ute i løypa. Han sier Ustjugov stort sett lå et stykke bak i feltet, men han vurderer løpet hans slik.

– En sinna Ustjugov pleier å kløne det til for seg selv. Han gjør dumme ting, blir desperat. En god Ustjugov er kald i hodet, legger seg bak i sprinten og kliner til når det trengs.

– Det beviste at det var 8-9 år mellom dere i går?

– Han går stort sett ganske modent, men når han blir heit så gjør han noen valg... Hvis det hadde vært nordmann kunne man ha blitt diskvalifisert for noen av manøvrene, sier Sundby og smiler.

Når det gjelder morgendagens fellesstart i 15 kilometer klassisk, forteller Sundby at han har tenkt masse. Han har tenkt å plukke bonussekunder underveis, men ikke for en hver pris.

– Det er det dummeste man gjør; Å gå hardt under sprintene underveis. Det må man ikke finne på. Jeg har en plan på hvordan jeg skal gjøre dette, sier Sundby.

Heidi Weng forteller om den helt spesielle dagen etter fallet i Oberstdorf.