OBERSTDORF (VG) To av Martin Johnsrud Sundbys (33) Tour de Ski-etapper i fristil har vært langt under pari. Etter jaktstarten mandag meldte skistjernen at han «gikk på lim».

– Det var føret. Det var grusomt føre. Jeg tror de fleste følte at det var seigt å gå, sier Martin Johnsrud Sundby til VG utenfor landslagets smøretrailer i Oberstdorf.

KLAR FOR TOUR-AVSLUTNING: Martin Johnsrud Sundby vurderer vinnersjansene sine i årets Tour de Ski utenfor landslagets smøretrailer. Foto: Goran Bohlin , VG

– Og så får man høydesmellen. På dag tre er man stort sett pill råtten, sier Røa-løperen.

«Limt fast»

Tour de Ski-sirkuset har flyttet seg videre til lavlandet i Tyskland. Det var flere nordmenn fornøyd med – også Sundby. De tre etappene i sveitsiske Lenzerheide går ikke inn i 33-åringens minnebok som en lystig opplevelse.

Han hadde et håp om å komme seg til kvartfinale i skøytesprinten på lørdag. Søndag, på 15 kilometer klassisk, var han tilbake i godt slag og ble nummer tre. Mandag hadde han en jaktstart i fristil hvor han ble fullstendig parkert av sammenlagtleder Dario Cologna og flere.

Sundby fikk 13. beste etappetid og da han kom i mål uttalte han i retning av en person i landslaget: «Det samme i dag igjen. Står på start. Prøver å bevege skiene, men de er limt fast i bakken».

Rake pucker

– Så du mener skiene var greie?



– Du får meg aldri til å si noe annet, sier Sundby og smiler.

– Men er du bekymret for skiene?



– Det er smøreren min som må bekymre seg. Jeg går på skiene jeg får tildelt.

– Hvordan er meldingene mellom deg og smøreren din?



– Det er «rake pucker» (uttrykk for ærlige tilbakemeldinger). Det er det til enhver tid. Men så har vi også stort sett hatt fantastiske ski de siste årene, sier Sundby.

– Sprinten har alt å si

Tour de Ski sammenlagt (tre av syv etapper er unnagjort): 1. Dario Cologna

2. Sergej Ustjugov +22,6

3. Aleksander Bolsjunov +55,5

4. Alex Harvey +1.01,8

5. Aleksej Poltoranin +1.02,1

6. Martin Johnsrud Sundby +1.03,1

7. Hans Christer Holund +1.03,2 Øvrige nordmenn: 16. Niklas Dyrhaug +1.39,3

19. Emil Iversen +2.05,5

40. Sjur Røthe +3.51,0

41. Sindre Bjørnestad Skar +3.53,2

44. Didrik Tønseth +4.17,8

46. Finn-Hågen Krogh +4.27,1

Han seiler opp som det aller største norske håpet i årets Tour de Ski. Men Sundby har allerede havnet bakpå. Med sin sjetteplass sammenlagt er han også et drøyt minutt bak ledende Cologna.

Sundby vet svært godt at han er nødt til å få til et resultat under klassisksprinten i Oberstdorf onsdag hvis han skal henge på sveitseren.

– Jeg har brukbare sjanser, men sprinten har alt å si. Hvem kommer til finale og semifinale. Etter det kan man begynne å se på hvordan ting kommer til å bli, sier han.

– Hvem er størst favoritt akkurat nå?



– Dario ser bra ut. Men han har en akilleshæl (på sprint) i morgen. Det vet både Aleksander Bolsjunov og Sergej Ustjugov, at det er en mann som er viktig å slå. De tre gutta peker seg ut. Men det er jevnt om tredjeplassen nå. Vi er en fire-fem, seks mann som er avhengig av å gå en god sprint, sier Sundby.