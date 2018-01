Sundby med generaltabbe: – Jeg skjønte ikke hva som skjedde

OBERSTDORF (VG) Det hersket fullstendig kaos med knall og fall i løypa under Tour de Skis fjerde etappe. Martin Johnsrud Sundby (33) hadde i tillegg enda mer å tenke på enn å holde seg på beina.

Røa-løperen kjemper nærmest en ensom norsk kamp for å klare å vinne touren sammenlagt – i tøff konkurranse med blant andre Dario Cologna og Sergej Ustjugov. Da er Sundby nødt til å være våken på hver eneste innlagte spurt. De spurtene, som innebærer bonussekunder, var det to av i torsdagens fellesstart.

Skjønte ikke



Sammenlagtkampen i Tour de Ski: 1. Dario Cologna, Sveits

2. Sergej Ustjugov, Russland +53,0

3. Martin Johnsrud Sundby, Norge +1:07,6 Øvrige nordmenn: 7. Hans Christer Holund +1:37,8

13. Emil Iversen +2:13,8

19. Niklas Dyrhaug +3:08,8

34. Sjur Røthe +4:22,0

37. Didrik Tønseth +4:41,1

38. Finn-Hågen Krogh +4:54,4 Sindre Bjørnestad Skar reiser hjem etter dagens etappe.

Sundby var med å prege feltet, men på et tidspunkt hang han overhodet ikke med. Han misforstod rett og slett på hvilken runde arrangøren hadde lagt inn spurten som gir bedre tid.

– Jeg ble perpleks på at folk gikk så hardt. Vi fikk beskjed om at spurten kom på runde to og fem i går. Da var nok ikke alle planer ferdig skrudd sammen. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, sier Sundby til VG.

TV-bildene viste at Sundby ble forvirret og ropte noen ord i retning Didrik Tønseth, som også var med helt fremme.

– Jeg lå fremme på runde fire og fem for å helgardere meg. Men jeg mistet noen sekunder på det.

– En generaltabbe?

– Det er mye generaltabber her. Det var en av dem, sier Sundby, som likevel tok inn på Ustjugov i sammendraget (14 sekunder bak russeren nå), men fortsatt har et drøyt minutt opp til tour-leder Dario Cologna.

Vanskelig å telle



Didrik Tønseth sier han ble overrasket over at Cologna plutselig ga alt opp til spurtpunktet. Han forteller at Sundby begynte å spørre om det stemte at de gikk for bonussekunder i den aktuelle runden.

– Jeg lurte på hvorfor sier Sundby. Jeg var jo usikker på runden etterpå også. Jeg hadde misforstått, sier 33-åringen.

Det hele endte med at Tønseth ga alt. Han gikk for å bli beste nordmann og hindre at en utlending tok sekunder på Sundby

– Sundby skjønte det ikke...

– Nei, vi skal telle til syv runder og det er vanskelig når du skal gå skirenn. Norske ledere roper til oss i sonene sine, men det koker jo. Kanskje vi må innføre tavlesystem som i friidretten, undrer Tønseth med glimt i øyet.

Nå har uansett Sundby god tro på at han skal kjempe om totalseieren helt til monsterbakken i Val di Fiemme på søndag. Han tok mange sekunder på Ustjugov som også slet med mange stavknekk på fellesstarten torsdag. Russeren var sinna i målområdet etterpå.

– Jeg skjønner godt at han var forbannet, sier Sundby.

– Men slår du alle i klatringen nå?

– Nei, ikke i den formen jeg er i. Det er et par dager igjen og det blir spennende å se. Utgangspunktet før siste dagen blir viktig. Å gå ut sammen med Ustjugov er en fordel, vurderer Sundby.

PS: Norge har for øvrig to mann med i kampen om pallplass sammenlagt, men Hans Christer Holund ble nummer 29 torsdag. Han er fortsatt på en syvendeplass, men nå ett minutt og 37 sekunder bak Cologna.