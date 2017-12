Sundby håper Ustjugov får gå i OL

Martin Johnsrud Sundby (33) sier til NRK at han håper den russiske langrennsrivalen Sergej Ustjugov (25) får delta i Pyeongchang-OL.

Sundby tviler på at OL i februar vil bli avviklet helt uten russiske utøvere.

– Det er litt vanskelig å se for seg den situasjonen. Jeg håper jo selvfølgelig at de russiske løperne som ikke har vært involvert i dette her, og de som nå er blant de største stjernene i min idrett, eksempelvis Ustjugov, får muligheten til å konkurrere igjen. Det er viktig for vår sport at de beste er med, sier Sundby til NRK.

Skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen er av den samme oppfatningen.

– Jeg håper de som har rent mel i posen får muligheten til å stille i Korea. Det håper egentlig alle oss, sier Bjørndalen til NRK.

Den russiske dopingskandalen har blitt rullet opp sakte, men sikkert de siste årene. Tirsdag denne uken kom beslutningen fra IOC om å utestenge Russland fra OL i Pyongyang.

– Det er forferdelig. Folk jobber hele livet for noe også er det noen som jukser og tar fra den gleden som skal være der og da. Hadde det vært meg som fikk en medalje tilsendt i etterkant, så hadde jeg vært forbannet.

Det sier Mikael Flygind Larsen, som representerte Norge i OL i Torino i 2006 og Vancouver i 2010. Den tidligere skøyteløperen skal være kommentator for Discovery under OL.

SJOKKERTE: Tidligere skiskytter Ann Kristin Aafedt Flatland og tidligere skøyteløper Mikael Flygind Larsen reagerer sterkt på det som er kommet frem vedrørende statlig organisert russisk doping Foto: Jostein Magnussen, VG / Reuters

Ann Kristin Aafedt Flatland tok OL-bronse på stafett under Sotsji-OL. I vinter kommenterer hun skiskyting for Discovery.

– Jeg tenker jo først og fremst, hvis alt dette stemmer, så er det ganske sjokkerende. Jeg synes det er vanskelig å ta det innover meg at det går an å gjøre noe sånt, sier Aafedt Flatland.

Sundby ble nummer fire på femmila i Sotsji, men etter at Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin er fratatt sine medaljer står han på sølvplass. Kanskje får han gullet også, uten at det gleder ham det minste.

– For min egen del synes jeg det er vondt å tenke på det der. Jeg sto jo midt opp i det, og kan jo sånn sett ha blitt frarøvet mitt beste idrettsøyeblikk, sier Sundby.

– Hvor mange år har det vært slik?

Flygind Larsen mener straffen kunne vært enda tøffere enn det IOC besluttet tirsdag. Han undrer seg om det kan vært systematisk doping i flere år.

– Det er jo helt uforståelig at det er blitt holdt på sånn over lang tid. Man begynner jo å tenke da man vet at det er holdt på sånn i en periode, men hva skjedde før det?, spør Flygind Larsen.

Han fortsetter:

– Antageligvis har det vært drevet på med mye tidligere også. Hvor mange år har det vært så systematisk?

Han sier det er vanskelig å forstå at en nasjon kan gå til de skrittene som er avdekket i McLaren-rapporten.

Aafedt Flatland synes det som nå er kommet frem er synd for sporten. Bronsen som kunne vært et sølv tenker hun ikke så mye på.

– Det er verre for dem som havner utenfor pallen. Men når man stiller til start, så stiller man med den formening om at alle er rene. Så når man går løp, så tenker man og tror at alle er rene. Om vi rykker opp en plass eller ikke, spiller det ikke noen rolle. Det er der og da det betyr noe, sier Aafedt Flatland.

