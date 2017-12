Storhamars 12. seier på rad

(Manglerud Star-Storhamar 2-6) Storhamar styrket sin suverene serieledelse i Getligaen med seier nummer 12 på rad – etter en frekk velkomsthilsen fra vertskapet.

Manglerud Star ledet nemlig 2-0 før kamp-uret rundet elleve minutter i «Garasjen» i bydelen på Oslos østkant, og det tok hele 18 minutter før trener Fredrik Söderströms seiersvante mannskap fra Hamar Vest var i stand til å redusere til 1-2 ved Mikael Zettergren i overtallspill.

Fire og et halv minutter senere utnyttet toppseriens beste back, Kodie Curran, Manglerud-surr i midtsonen. Storhamar-ferske Phillip Marinaccio utlignet, før enda ferskere Josh Nicholls scoret sitt syvende mål i sin femte kamp for gullfavoritten 57 sekunder senere.

For en måned siden måtte Storhamar slite mot sesongens kanskje største positive overraskelse for å kunne ta med tre poeng hjem til Hamar. Storhamar vinner som regel med ett eller to måls margin mot hjemmesterke Manglerud Star.

Det skilte imidlertid 36 poeng mellom de to lagene i Getliga-tabellen. Fra Storhamars 65 helt på toppen av den, til Manglerud Stars 29 på 7. plass.

Snaut 13 minutter før ordinær spilletids slutt «kopierte» Mikael Zettergren sin redusering da han la på til 4-2 i overtallsspill.

Manglerud-keeper Mikkel Wik (21) fikk ikke alt for mange skudd mot seg fra gjestenes side, og slapp inn i overkant mange av dem. Før baklengsmål nummer fire hadde han kun måttet hamle opp med 18 skudd. Da antallet så vidt hadde sneket seg over 20, pøste Robin Dahlstrøm inn nummer fem – og Storhamars toppscorer Christian Larrivée 6-2.

Vel å merke i undertallsspill da Larrivées lagkamerat Victor Svensson satt utvist.

Til alt overmål, for å si det slik, feilet Josh Nicholls da Storhamar ble tildelt straffeslag to og et halvt minutter før slutt.

Storhamar vant den offisielle skuddstatistikken 26-23, etter at hjemmelaget vant den 10-5 i første periode.

Full serierunde i Getligaen torsdag:

Vålerenga-Kongsvinger 7-1 (Vålerengas syvende seier på rad)

Sparta Sarpsborg-Lillehammer 3-2 (tidligere Lillehammer-back Troy Rutkowksi matchvinner 11 minutter før slutt i overtallsspill etter pasninger fra Niklas Roest og Patrick Bovim. Lillehammers David Morley pådro seg matchstraff 53 sekunder før slutt)

Frisk Asker-Stjernen Fredrikstad 5-1 (Stjernen har scoret fire mål på sine fem siste kamper)

Lørenskog-Stavanger Oilers 3-4 (hjemmelaget utlignet tre ganger i ordinær spilletid, Lassi Kokkola matchvinner 25 sekunder etter 25 sekunder i spilleforlengelsen; regjerende dobbeltmester Oilers uten bl a Josh Soares, Henrik Solberg, Philippe Cornet, Magnus Hoff, Peter Lortentzen, Dennis Sveum)