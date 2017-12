Stenmark prater om mentale problemer – og sin støtte til Johaug

Den svenske idrettshelten Ingemar Stenmark (61) forteller om livet etter karrieren. Han treffer sjelden vennene sine, og er avhengig av å trene for å være lykkelig. I tillegg gir han Therese Johaug (29) sin støtte.

I et større intervju med Expressen prater Stenmark blant annet om doping der han penser innom sakene til den svenske mellomdistanseløperen Abeba Aregawi og langrennsstjernen Johaug.

– Ta det som skjedde med Aregawi. Hun fikk hard medfart i Sverige til tross for at man aldri har kunnet bevise at hun var dopet. Ja, hun hadde fått i seg hjertemedisin, men var hun klar over det selv? Eller var det en lege som ga henne det? Skal man kunne stole på en lege? Jeg synes det er interessant å diskutere slike saker. Man må alltid forsøke å se alt fra ulike hold, sier Stenmark og legger til:

– Det samme gjelder Therese Johaug. Jeg tror ikke at hun dopet seg uten at det var en feil. Hun stolte på legen sin, og det synes jeg man må kunne få lov til, sier Stenmark som også prater om sin mentale helse.

– Jeg hadde et opphold med treningen for rundt ti år siden. Da begynte jeg å føle meg dårlig mentalt. Når man trener, får man mer oksygen i hjernen. Man tenker klarere. Hvis man bare sitter inne uten å holde på med noe, låser det seg i skallen, sier Stenmark i et intervju med Expressen.

Overfor VG bekrefter spesialistpsykolog Dag Sørum at Stenmark er inne på et dokumenterbart element i psykiatrien.

– Det er forskning som støtter det. Fysisk trening og mental helse henger sammen. Veldig mange som har vært aktive og som legger opp, er vant med å trene mye. Kroppen er vant med å få den fysiske aktiviteten. Det gjør det viktig for dem. Når du tar deg ut fysisk, sover du også bedre på natten. Søvn, trening og et sunt kosthold er viktige ting rent mentalt, forteller Sørum til VG – selv på vei ut på en tur med kjæresten første juledag.



PSYKOLOG: Stavanger-mannen Dag Sørum har behandlet idrettsutøvere i rundt 20 år. Her er han avbildet på Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Odin Jæger/VG

Stenmarks liv

Nå trener Stenmark jevnlig. Han er en av Sveriges største sportshelter gjennom tidene. Under idrettsgallaen i 2011 fikk den tidligere alpinisten hedersprisen. To OL-gull, fem VM-triumfer og 86 verdenscupseirer har gjort ham til et ikon.

Det er også noe 61-åringen har reflektert over. For som han selv sier, så er han en tenker. Og han har blant annet kommet frem til at han ikke liker å bli eldre.

– Jeg ser ingenting positivt med det. En del sier at det er fint å bli 40, 50 eller 60 år. Sånn føler ikke jeg det. Det var overhodet ikke herlig å fylle 60 år. Men jeg aksepterer alderen. Man har vel egentlig ikke noe annet valg, sier Stenmark.



TRENER MYE: Stenmark holder seg aktiv og trener mye. Han gikk blant annet knallhardt inn for å vinne Mesternes mester, noe han lyktes med. Foto: Mattis Sandblad/VG

Omgås knapt venner

Stenmark beskriver seg selv som en beskjeden mann, som blant annet livnærer seg på å selge skibriller.

Hvis folk ikke prater til ham, er det langt ifra sikkert at han sier noe. Rundt et middagsbord kan han være helt rolig, forteller han.

– Har du mange venner?



– Nei. Eller, jo. Jeg har venner, men ikke som jeg omgås.



– Hvorfor ikke?

– Jeg vet ikke helt. Det blir mest kona sine venner vi er med. Men når jeg først treffer mine gamle venner, er det som om det skulle vært i går selv om vi ikke har truffet hverandre på lenge.

– Var ikke en god pappa



Stenmark har blitt far to ganger. Først som 28-åring, til Nathalie. Så som 51-åring, til Isa. Han mener selv at han har vært en fraværende og dårlig far for førstnevnte, etter tidlig å ha skilt seg fra sin første kone, Ann Uvhagen.

– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke var der for Nathalie da hun var liten. Jeg var ikke en god pappa. Først var jeg mye borte, så skilte jeg og Ann oss da Nathanlie var ganske liten, sier Stenmark.



Fortsatt er han bevisst på å trene mye. Han er nødt til det for å føle seg bra mentalt. Han kjenner likevel stadig på savnet etter å konkurrere. Ifølge spesialistpsykolog Sørum er savnet etter noe fra karrieren en fellesnevner i livene til mange tidligere utøvere.

– Å plutselig stoppe opp en dag gjør at mange kjenner på en tomhet. De faller ut av et miljø. De savner ofte personene de har vært sammen med. De føler at de har mistet noe. De uttrykker gjerne at de ikke var forberedt på at det skulle bli en så stor endring i livene deres. Betydningen av å bli sett og gjenkjent gjør også at det kan føles at det er noe som mangler. Derfor er det viktig å forberede seg på at ting vil bli annerledes, sier Sørum.

