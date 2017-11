Stavanger Oilers-sjefen: Østlandet får hygge seg så lenge det varer

STAVANGER (VG) Stavanger Oilers-trener Pål Gulbrandsen (40) tar en slurk kaffe og legger en porsjonpakning snus under leppen: – Alle på Østlandet har gnidd seg i hendene og ropt hurra. Men vi kommer til å slå hardt tilbake. De får hygge seg så lenge det varer.

VG har spurt ham om det har vært sunt for norsk hockey, Getligaen og klubben hans. Det faktum at laget han ledet til seier i serien og sluttspillet forrige sesong har gått på en smell denne sesongen.

Getligaen torsdag (VGs favoritter uthevet) Stavanger Oilers-Manglerud Star (18.00) Kongsvinger Knights-Sparta Sarpsborg (18.30) Stjernen Fredrikstad-Lillehammer (18.30)

Storhamar-Lørenskog (18.30) # Storhamar topper Getliga-tabellen med 44 poeng etter 19 kamper, ett poeng foran Sparta. Lillehammer er på 3. plass med 42 poeng. Frisk Asker på 4. plass har 40 poeng etter 20 kamper. # Fra Frisk er det 17 poeng ned til Manglerud Star på 5. plass. Stavanger Oilers er på 7. plass, 22 poeng bak Storhamar, etter 18 kamper.

Hvis Stavanger Oilers hadde tapt for Frisk Asker etter serieoppholdet tirsdag – og Lørenskog hadde slått bunnlaget Kongsvinger (Kongsvinger vant 7-4) – ville Norges mest suverene ishockeylag siden 2009 ligget på 9. plass og kvalifiseringsplass foran hjemmekampen mot Pål Gulbrandsens moderklubb Manglerud Star i kveld, torsdag.

Tippet seier 5-1

– Alle sier det, svarer han innledningsvis på spørsmålet «sunt med Oilers-smell» – før «alle på Østlandet»-tiraden.

Det vil si de andre ni klubbene i den norske toppserien i ishockey.

I den sammenheng understreker Pål Gulbrandsen at Stavanger faktisk ikke tapte for Frisk tirsdag. De vant 5-1 hjemme i Dnb Arena, etter tre foregående tap i serien denne sesongen for NM-finalemotstanderen forrige sesong.

– Jeg skal være så ydmyk å si at jeg tippet at vi ville vinne 5-1. Jeg sa det litt spøkefullt under lunsjen foran kampen. Men jeg var relativt sikker på at ville komme til å spille bra, sier Pål Gulbrandsen.

Men han sier også:

– Jeg har vært forbanna. Senest da vi ledet 2-1 (over Frisk tirsdag) og vi var i ferd med å surre det til. Det hender det går en kule varmt. Jeg har ikke alltid den pedagogiske fremtoningen jeg liker å si at jeg har, sier han.

Christian Dahl-Andersen (37), tidenes beste mål-poengjeger i Oilers, var en av mange såkalte kulturbærere som sa farvel til klubben etter forrige sesong. Dahl-Andersen, som har tre barn sammen med eks-sandvolleyballspiller Katrine Maaseide Dahl-Andersen (40), mener at seieren over Frisk er et vendepunkt for Pål Gulbrandsens mannskap.

– Ja, det synes jeg. Landslags-pausen ga dem et mentalt avbrekk, der de fikk trent godt og re-startet maskineriet. Mot Frisk spilte de fornuftig og taktisk bra. Jeg er også glad for at Phil (Philippe) Cornet er tilbake. Han er en type som kan gå inn og ta en lederrolle garderoben, sier Christian Dahl-Andersen.

Dahl-Andersen, populært kalt CDA, tilføyer at Oilers-nedturen «ikke har vært negativ» for norsk ishockey; det er «greit å se» at det er konkurranse, og Stavanger-publikum kan ha godt av å se at Oilers-gull ikke har med automatikk å gjøre.

Mål: Serie og NM-gull

Pål Gulbrandsen flyttet fra Oslo til Stavanger i 2003, som spiller. Etter en drøy håndfull år som assistent for Norges nåværende landslagstrener Petter Thoresen (56), skrev han under på en 2+2 års kontrakt som sjeftrener for Stavanger Oilers foran forrige sesong. Han er utdannet lærer og ble for et par år siden uteksaminert fra Norges idrettshøyskole.

Han forteller at han har hatt alle spillerne inne til samtaler under seriepausen og at de trente tre ganger per dag den uken landslaget spilte firenasjoners turnering i Østerrike. Onsdag formiddag, etter den etterlengtede seieren over Frisk, «var det en ny runde» med snakk om målsettingene.

Hovedmålsettingen står imidlertid fast: Stavanger Oilers skal vinne serien og NM-sluttspillet denne sesongen også.

– Men vi kan ikke bare være flinke til å prate. De må skjønne at det må handles. Vi er blitt litt for påvirket av at det ikke har gått vår vei hele tiden, sier Pål Gulbrandsen.

På spørsmål om han har tenkt «nå får jeg sparken» mens motgangen har hopet seg opp, svarer han at han ikke kan tenke sånn. Da burde han funnet seg noe annet å gjøre; bussjåfør eller jobb som lærer. Han avviser spørsmål om åpenbart feilslått spillerekruttering og eventuelle nyervervelser. De får manager Pål Higson svare på, og for.

CDA: Best fra nå

– Spillerlogistikken får du ta med Pål (Higson). Det har jeg ingen kommentar til. Men det fungerte ikke slik vi så for oss at det skulle, sier Pål Gulbrandsen.

– Det har vært litt mye slik at for mange (spillere) har sett på sidemannen og håpet at han skulle «gjøre det». Rollene har ikke fungert optimalt, og noen er gitt roller de ikke er vant til, tilføyer.

Christian Dahl-Andersen mener at alle klubber ville «merket» det mannefallet Oilers har lidd. I tillegg til at Dan Kissel, Mark van Guilder og Tommy Kristiansen flyttet til Sveits og Tyskland, la keeper Ruben Smith opp og landslagsback og Oilers-veteran Dennis Sveum er langtidsskadet.

– Oilers har forutsetninger for å være best fra nå og ut (sesongen). Men det er urealistisk at de skal klare å ta igjen de fire lagene i toppen. De kan blåse i serien og bare tenke på prestasjonene, sier Christian Dahl-Andersen.