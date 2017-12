Solid Rangers-seier med to Zucca-scoringer

(New York Rangers – New Jersey Devils 5–2) Mats Zuccarello (30) sto for to av målene da Rangers slo Devils.

Etter fredagens bortetap mot Washington Capitals var Rangers klare for å reise kjerringa da de tok imot naboene fra den andre siden av Hudsonelva hjemm i Madison Square Garden.

Lest denne godbiten? Supertalentets vei mot NHL-drømmen (+)

Jimmy Vesey sørget for 1–0 til hjemmelaget med den eneste scoringen i første periode. Den kom etter drøyt seks minutter. Nesten halvveis i andre periode la Jesper Fast på til 2-0, men fire minutter senere reduserte Damon Severson for Devils.

To Zucca-scoringer

Med fire minutter igjen av perioden var det Zuccarellos tur. Han snappet pucken fra Severson ved djevlenes blålinje. Deretter gikk han alene mot New Jersey-målet og satte pucken forbi keeper Keith Kinkaid.

Drøyt ti minutters spilletid senere – et stykke ut i den siste perioden – viste nordmannen seg fram igjen. Zuccarello og JT Miller sendte pucken fram og tilbake på tvers av banen mens de jobbet seg mot motstandernes mål. Det ble Zucca som sørget for avslutningen og la på til 4–1.

Så du? «Zucca» scoret også natt til onsdag

30-åringen fra Oslo klatrer dermed opp på 52.-plass på poenglisten i NHL. Han han på 29 kamper plukket 24 målpoeng (seks scoringer og 17 assist), og er poengkongen i New York Rangers.

Lundqvist: – Vi kan ikke slappe av

Rett etterpå reduserte Miles Wood for New Jersey, men da det var gått tolv minutter av tredje periode fastsatte Kevin Hayes sluttresultatet til 5–2 i vertenes favør.

Dermed har de vunnet tre av sine fire kamper så langt i desember. Lagets svenske målvakt, Henrik Lundqvist, har likevel ingen planer om å hvile på laurbærene.

– Vi har ikke tid til å slappe av, vi må bare fortsette. Slik ligaen ser ut til å bli i år, kommer det til å bli tett. Vi må pushe oss selv videre, men det har vært en god uke, sier han ifølge New York Post.