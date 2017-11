Solemdal etter 2. plassen: – Er jo helt vilt

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Skiskytter Synnøve Solemdal (28) endte på pallen i verdenscupen for første gang siden januar 2014. Da spilte det liten rolle at Nadezjda Skardino (32) var 2,9 sekunder foran.

Solemdal skjøt fullt hus på normaldistansen, og med 20 blinker rett ned kjempet hun lenge om seieren. Men i mål var hun 2,9 sekunder bak hviterussiske Skardino.

Da 28-åringen kom i mål var Marte Olsbu og Tiril Eckhoff de første til å gratulere. Solemdal kunne hun slippe jubelen løs, men hun var mest opptatt av å finne ut av om noen av de sist startende kunne blande seg inn i teten. Det kunne de ikke, og Solemdal strålte.

– Ble overrasket



– Jeg tenkte før løpet at nå må jeg være tålmodig og ikke bli skuffet om resultatet ikke ble så bra i dag. Jeg var skikkelig nervøs før start, og derfor ble jeg ganske overrasket da jeg traff på alle blinkene på første skyting og så bli nummer to. Det er jo helt vilt, sier Solemdal til VG.

Hun minner om at hun for ett år siden satt og så sesongåpningen på TV sammen med broren, og ikke kunne trene eller konkurrere på grunn av sykdommen borreliose.

Sist Solemdal endte på pallen var i januar 2014, da hun ble nummer tre på jaktstarten i Oberhof.

SE SÅ GLAD: En smørblid Synnøve Solemdal på vei inn til blomsterseremonien etter 2. plassen på normaldistansen. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Det verste av alt er jeg følte meg ikke så bra på ski i dag. Derfor ble jeg veldig overrasket da jeg så på storskjermen etter siste skytingen at jeg var i ledelse. Når det er sagt: Du vet du har gjort det OK når du har skutt 20 blinker på normaldistansen. Men at det skulle bli pallen, det var en overraskelse, sier Solemdal.

Knallstart



Mot alle odds har hun fått en knallstart på sesongen. Under åpningen på Sjusjøen skjøt hun 20 treff, og den «bedriften» gjentok hun i dag.

– Dette er fjerde gangen jeg treffer på alle 20 skuddene - og da tar jeg med alle løp jeg har gått, Sjusjøen inkludert, humrer Solemdal.

Tredjeplassen i dagens renn gikk til Julija Dzjyma fra Ukraina. Også hun skjøt feilfritt. Marte Olsbu og Tiril Eckhoff viste sterk langrennsform i onsdagens løp, men med henholdsvis to og tre bomskudd havnet de et stykke ned på resultatlistene.

Olsbu ble nummer ti, mens Eckhoff endte på 22. plass.

Ingrid Tandrevold bommet én gang på hver av de siste to skytingene og endte på 31.-plass. Også Kaia Wøien Nicolaisen måtte tåle to bom. Hun ble nummer 47.