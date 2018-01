Snart OL-uttak: Dette er kravene til Petter Northug

VAL DI FIEMME (VG) Petter Northug (31) må ikke ta NM-medalje for å kvalifisere seg til OL.

Sportssjef Vidar Løfshus går nå langt i å love Northug en OL-plass.



– Det er åpent om sprintplassene. Der har Petter en veldig god sjanse, sier Løfshus til VG.

– Så du anser det er stor sjanse for at han er med i OL-troppen?

– Ja, jeg gjør det. Jeg vet at Petter på sitt beste på de sprintene er veldig bra. Men vi får se i NM og i Planica, så håper jeg han bekrefter det, svarer Løfshus til VG.

Litt enklere krav



Løfshus lister opp OL-krav overfor TV2.

– Det er alltid mulighet for at vi kan dra til OL uten Northug, men jeg tror nok at Petter er med i troppen vi tar ut 20. januar. Vi vet at vi har bruk for Northug i god form. Han er med til OL hvis han er i god form, sier Løfshus til TV2.

Mens kravene fra landslagsledelsen har virket benharde, ser OL-kravene nå litt enklere ut. Dette er kravene Northug får fra sportssjefen:

** I NM må han være i sprintfinalen og vise at han behersker hele sprintformatet.

** På 30-kilometeren må han være med å kjempe om medaljer.

Landslagsledelsen ville at Northug skulle gå tre renn i Skandinavisk Cup i Sverige denne helgen. Northug valgte å droppe alle.

Norsk nedtur er fordel Petter Northug:



Påmeldt til alt



NM starter på Gåsbu ved Hamar kommende torsdag. Northug er meldt på til alle distansene. Det er sprint, 15-kilometer, 30-kilometer og stafett.

– Det er på sprint og 30-kilometer jeg først og fremst håper han stiller opp. Det er der jeg tror han har størst mulighet til å vise seg frem, sier Løfshus til TV2.

Foran sesongen sa landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG at Northug måtte vinne under den nasjonale åpningen på Beitostølen for å få gå verdenscupstarten i Kuusamo. Men men Northug ble syk og kom aldri til Beitostølen. Han ble vraket til Kuusamo, og det utløste et voldsomt engasjement og rabalder.

Northug kom med et helt ellevilt svar i sosiale medier på kravene fra Hetland i september.

Lagsprint med Klæbo



Johannes Høsflot Klæbo forteller i «Stjernemøte» på TV2 at lite hadde vært råere enn å vinne OL-gull på lagsrpinten med Northug.

– Det er alltid mulighet for det hvis Northug er med til OL. Johannes har vist at han er en mann vi kan stole på i en slik anledning. Northug har vunnet lagsprint i tidligere mesterskap. Han har erfaringen som skal til, sier Løfshus til TV2.

Selv om Northug har en lang og strålende karriere som ankermann, så er det pr. i dag Klæbo som går sisteetappene på de ulike stafettene.

Bursdag



Northug, som fyller 32 år lørdag, ble også vraket til Tour de Ski. Nå har han to helger igjen å vise seg frem på før OL-uttaket kommer: NM og verdenscuprennene i Planica (20. og 21. januar).

Landslagstrener Hetland måtte svare om Northug-vraking: