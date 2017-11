Slo knockout på verdensmesteren

Håvard Holmefjord Lorentzen (25) slo knockout på regjerende verdensmester Kjeld Nuis og sprintet inn til en nær sensasjonell 3. plass på favorittdistansen 1000 meter i verdenscup-premieren i Heerenveen.

– For en skøyteløper han har utviklet seg til å bli. For et skøyteløp av Håvard (Lorentzen), som slår knockout på verdensmesteren. Han er på vei til å bli en sprinter i verdensklasse, utbrøt NRKs ekspertkommentator Even Wetten – verdensmester på 1000 meter i 2005 – da Håvard Lorentzen nærmest utklasset Nederlands Kai Kjeld Nuis (1.09,06).

Håvard Lorentzens tid er også nær suveren. Hans beste tid på lavlandsbane var 1.09,03. Nå er den 1.08,28. Det holdt til 3. plass, 16/100 bak Nederlands Kaj Verbij og 3/|100 bak helt suverene Pavel Kulisjnikov.

Norges sprint-håp på herresiden tre måneder foran OL i Pyeongchang, Håvard Lorentzen, vant sin første 500 meter i verdenscupen i Thialf fredag. Han lyktes ikke like bra på den andre 500-meteren lørdag.

Lortentzen endte på 8. plass.

– Han har aldri vært ned på 1.08 på lavlandsbane. Men jo men tror jeg det skjer i dag, spådde NRKs ekspertkommentator noen minutter før Lorentzen skulle avslutte sin favorittdistanse i siste par mot Nederlands Kjeld Nuis.

Nordmannen med personlig rekord 1.07,08, mot Nuis 1.06,51.

De hadde litt av hvert å bryne seg på. I femte par hadde Pavel Kulisjnikov (23) satt verdensrekord på lavlandsbane med 1.07,97. Han hadde selv den forrige, med 1.08,10 fra Stavanger i januar 2016.

Russeren, som tidligere er utestengt for doping (junior-VM 2012) og er verdensrekordholder på 500 meter (33,98), knuste par-konkurrent tyske Nico Ihle (som ble disket).

– Han bare parkerer Nico Ihle. Han er ingen hvem som helst, sa Even Wetten begeistret.

Wetten mente at Håvard Lorentzen «måtte få til åpningen» og ikke la regjerende verdensmester Kjeld Nuis få et umiddelbart forsprang. Det var helt klart at Lorentzen måtte ned på 1.08 for å komme på pallen, etter Denis Juskovs 1.08,55 og Koen Verweijs 1.08,84 – begge på pallen før de to siste parene.

I det nest siste stormet nederlandske Kai Verbij til foreløpig 2. plass på 1.08,12.

– Helt perfekt av Håvard (Lorentzen). Det er sjelden han går de første 200 meterne så bra. Dette er er et drømmeoppsett for Håvard, sa Even Wetten da nordmannen fikk såkalt rygg på Kjeld Nuis.

Den utnyttet han så til de grader. På oppløpet var han nærmest et hav foran nederlenderen.

1000 meter menn verdenscupen i Heerenveen:

1) Pavel Kulisjnikov, Russland - 1.07,97

2) Kai Verbij, Nederland - 1.08,12

3) Håvard Holmefjord Lorentzen - 1.08,28

4) Denis Juskov, Russland - 1.08,55

5) Vincent De Haitre, Canada - 1.08,72