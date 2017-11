Håvard Holmefjord Lorentzen (25) har åpnet OL-sesongen med et smell, og tok fredag sin andre og tredje verdenscupseier. Landslagssjefen frykter ikke at formen er kommet for tidlig.

– Nei, grunnkapasiteten og nivået hans er så høyt nå. Han gjør ikke noe ekstraordinært eller noe han ikke også kan gjøre på trening. Dette er nivået hans, sier landslagssjef Sondre Skarli til VG rett etter at han har sett Håvard Holmefjord Lorentzen gå inn til sin andre verdenscupseier på en drøy time.

Først vant han 500 meter foran hjemmefansen i Stavanger. Deretter fulgte han opp og var best også på 1000 meter.

Lorentzen fulgte dermed opp den knallsterke sesongstarten i Heerenveen forrige helg, der han først tok sin første verdenscupseier på 500 meter før han ble nummer tre på 1000 meter.

Med tidene 34,64 og 1.08,22 var det ingen som kunne gjøre noe med 25-åringen fra Fana i skøytehallen i Stavanger. Skarli tror Lorentzen kan fortsette på samme måte, når norsk is byttes ut med sørkoreansk is under OL i Pyeongchang. i februar.

– Jeg er sikker på at han kan gjøre det enda bedre når vi kommer til OL. Nå kan han senke skuldrene og gå med trygghet inn i OL, sier skøytesjefen til VG.

– Ikke tilfeldig

NRKs skøyteekspert Even Wetten er klar på at han aldri har sett noe som kan måle seg med Lorentzens storeslem i Stavanger.

– I klappskøytenes tid er dette det største som har skjedd i verdenscupen, sier han til VG.

Den tidligere skøyteløperen beskriver skøytesprint som en loddtrekning mellom de beste om pallplassene, der små marginer avgjør hvem som vinner.

Men etter at Lorentzen har vunnet tre av sine fire individuelle starter så langt i verdenscupen, vil Wetten avlyse loddtrekningen.

– Da er det ikke lenger tilfeldigheter, sier han.

BEST IGJEN: Håvard Holmefjord Lorentzen feide vekk all tvil da han fredag vant sin andre 500 meter på rad. Foto: Carina Johansen , NTB Scanpix

Wetten tror på OL-sjanser

NRK-kommentatoren og -skøyteeksperten sammenligner 500 meter med friidrettens 100 meter, og mener mange nordmenn kanskje ikke skjønner hvor stor konkurransen er på verdensbasis.

– Det er en internasjonal konkurranse i skøytesporten som jeg vil si er unik i vintersportsammenheng.

Wetten er ikke like sikker som Skarli på at Lorentzen også vil dominere i OL, men han ser positivt på norske medaljesjanser i mesterskapet.

– Vi har sett løpere før som har vært julestjerner, det er derfor jeg stiller spørsmålet. Men om han klarer å opprettholde formen, så vil han være medaljekandidat i OL, sier skøyteeksperten til VG.

Bøkko nummer syv – Kodaira overlegen

Tidligere fredag ettermiddag ble Hege Bøkko (26) nummer elleve på kvinnenes 500 meter, før hun ble nummer syv på 1000 meter.

Det var derimot ingen som var i nærheten av å gjøre noe med japanske Nao Kodaira.

Først satte hun ny lavlandsrekord da hun vant 500 meter på 37.08. Deretter fulgte hun opp med seier og banerekord på 1000 meter på 1.14,33.