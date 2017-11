Skøyte-Sverre får kjeft når han går for fort

Sverre Lunde Pedersen (25) vedgår at han trente for hardt forrige sesong. Han har lært seg å ta det mer rolig inn i OL-sesongen. Norges medaljehåp og resten av skøytelandslaget får kjeft hvis de går for fort på trening.

– Det er fornuftig å ha fokus på kvalitet, spesielt for oss allroundere som ble litt hissig på grøten i fjor. Slik at vi unngår å drepe oss selv. Jeg følte at jeg tålte alt. Men det gjør jo ingen. Det var lærerikt; jeg har ikke vært gjennom noe liknende før. Jeg er piggere nå enn på samme tid i fjor, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

Bakgrunn: Kroppen ble kjørt litt hardt

Fredag ettermiddag starter han verdenscupen i Heerenveen med lagtempo (klokken 16.45). Norges lag med Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Sindre Henriksen og Simen Spieler Nilsen går mot Sven Kramer & co i syvende og siste «par» innledningsvis.

Norge har tatt medalje på lagtempo i de to siste VM.

Individuelt var imidlertid forrige sesong en nedtur for Sverre Lunde Pedersen. Han ble syk i EM og klarte så vidt å ta seg til mål på 10.000-meteren – og endte på 4. plass.

Leste du? Sa ingenting om sykdommen

I allround-VM på hjemmebane to måneder senere gikk det ikke stort bedre.

– Alt kan ikke gå på skinner gjennom hele sesongen. Men det var kjedelig ikke å være i min beste form på Hamar, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han er ikke fremmed for at det kan ha hatt å gjøre med sykdommen i EM i Minsk i begynnelsen av januar.

Sverre Lunde Pedersen hadde tre nederlendere foran seg på resultatlisten sammenlagt i Vikingskipet i mars for åtte måneder siden. Han fortalte da til VG at han savnet Håvard Bøkko (30), som nå er tilbake på landslaget etter en pause forrige sesong.

Husker du? Kramer: Du trenger en som alltid kan dra laget

– Jeg bryr meg mest om meg selv når jeg trener, understreker Håvard Bøkko på spørsmål om han har klart å gi Sverre Lunde Pedersen det ekstra puffet han savnet i fjor.

– Men han er blitt flinkere til å ta det rolig når han skal ta det rolig, og at det er de harde øktene som skal være harde. Det gjelder for oss alle. Vi får litt kjeft når vi går for fort. Det er ikke om å gjøre å vinne hver treningsøkt, sier Håvard Bøkko – tre måneder etter at han fikk operert ankelen sin siste gang.

Leste du denne? Hege Bøkko hopper høyere enn gutta

Og så du denne (saken fortsetter under videoen)?

– Vi kjører ikke fullt så store mengder i forbindelse med de harde øktene, som vi gjorde i fjor. Det tror jeg gjelder for de fleste idrettene. De har mer fokus på kvalitet inn i OL-sesongen, sier Sverre Lunde Pedersen.

Leste du? Sølv-Lorentzen: Min metode kan gi Lunde Pedersen allround-suksess

– For min del har det gått fortere og bedre enn forventet. Selvfølgelig ville det være gøy å gå fort nå, og få en god følelse og selvtillit. Samtidig er det viktig fortsatt å holde treningen oppe, sier Håvard Bøkko.

Sverre Lunde Pedersen er inne på det samme.

– Selvtilliten du får ved å starte sesongen bra, skal ikke undervurderes. Nå vil jeg være mer på plussiden enn i fjor. Da var jeg litt på minussiden hele tiden. OL-kvalifiseringen (verdenscupløpene nå) er viktig med tanke på ranking og seeding i OL, der jeg selvsagt skal være i min beste form, sier Sverre Lunde Pedersen.

PS! Håvard Bøkko skal som Sverre Lunde Pedersen gå 1500 meter lørdag og 5000 meter søndag i Nye Thialf i Heerenveen.