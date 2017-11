Skipresidenten: – Det er ingen organisasjon som i utgangspunktet tåler en dopingsak

OSLO/BEITOSTØLEN (VG) Skipresident Erik Røste kan ikke garantere at det ikke kommer en ny dopingsak, men han kan nesten garantere at folk i Skiforbundet ikke har drukket vin til 1795 kroner flasken på forbundets regning.

Skipresidenten syns det er et privilegium å ha det vervet han har. Han koser seg på jobb. Selv om fjoråret handlet mye om det som ikke er kos.

Norsk langrenn fikk to dopingsaker. Med to av de aller største stjernene. For Therese Johaug endte saken i tårer.

Nå er det klart for en ny sesong. Hva har Erik Røste lært av dopingsakene?

– Vi hadde ingen organisasjon som var satt opp til å håndtere så store og omfattende saker når det ble så massivt. Det var med 11000 medieoppslag. Noe rundt håndteringen kunne vært bedre, sier Røste om Sundby- og Johaug-sakene som har preget nyhetsbildet i halvannet år.

VG møtte ham i skiforbundets lokaler på Ullevaal. Han ville ha temaene for intervjuet på forhånd. Han tar seg god tid til intervjuet og avslutter ikke før vi sier takk for oss etter halvannen time.

– Begge sakene er vårt ansvar



Han berømmer utøvere og støtteapparat for hvordan de taklet alle utfordringene.

– Jeg er mest fornøyd med at vi klarte å holde fokus på aktivitet og forberede sesongen, spesielt i langrenn. De hadde et ekstremt fokus, press og anklager knyttet opp til seg frem til granskingsutvalgets rapport kom. At de klarte å levere en så god sesong, imponerte meg, sier Røste.

SKIPRESIDENT: Erik Røste møtte VG på Beitostølen. Foto: TORE KRISTIANSEN

For VM i Lahti ble en gullfest for de norske langrennsløperne.

– Hvordan kunne det komme to dopingsaker så tett. Ble det ikke gjort gode nok tiltak etter Sundby-saken?

– De to sakene er veldig forskjellige. Det ble gjort strakstiltak allerede lenge før Martins sak ble kjent, men det er uansett vårt ansvar at de to sakene skjedde, sier Røste.

– Tåler dere en dopingsak til i løpet av de nærmeste årene?

– Man kan aldri garantere seg for at ting ikke kan skje igjen, men vår oppgave er å lage så høye og mange barrierer som mulig for at det ikke skal skje igjen, og da tenker jeg på alt som kan gå galt, svarer Røste.

– Men i løpet av de fem neste årene – tåler dere en dopingsak til?

– Det er ingen organisasjon som i utgangspunktet tåler en dopingsak. Det hjelper ikke om det ikke er bevisst juks.

Nøkternhet til alkohol



Åpenhet om pengebruk og reiseregninger blant idrettsledere har fått mye oppmerksomhet det siste året.

For en drøy uke siden skrev VG om middagen tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, holdt som vertskap for IOC. Vinflaskene som kom på bordet kostet 1795 kroner pr. flaske. Det hele var godkjent av Inge Andersen.

GUTTA PÅ TOPPEN: Fra venstre: Tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen, skipresident Erik Røste, idrettspresident Tom Tvedt og tidligere fotballpresident Yngve Hallén etter OL i Sotsji i 2014. Foto: Mattis Sandblad , VG

Røste understreker at skiforbundet har et nøkternt og måteholdent forhold til alkohol.

– Noe av det som har kommet frem har idrettsforbundet vært klare på at ikke er bra, og det tror jeg alle er enig i, sier Røste.

– Finner man viner til 1795 kroner til middagene i din tid som skipresident?

– Jeg har ikke gått gjennom alle bilagene. Jeg tror jeg må gjenta: Hos oss er det nøkternhet og måtehold, og jeg kan ikke tenke meg at det har vært noen viner på det nivået der. Vi har aldri vært i prosesser der vi har arrangert den type middager som det der var referert til, svarer Røste.

Åpen om reiseregninger

Han forteller at de sparer penger der de kan.

– Vi reiser stort sett alltid på billigste klasse. Mange av utøverne og folk i støtteapparatet bor på dobbeltrom, sier Røste om pengebruk.

Han vil legge frem reiseregninger og bilag om noen spør etter konkrete hendelser.

– Fra vi fikk den første forespørselen fra dere i mars 2016, så har vi sagt at om det er noe dere ønsker å se, så må dere spørre. I vinter var det spørsmål om reisene mine, generalsekretæren og noen til. De sendte vi over, fra et helt år, sier Røste.

– Når dere holder middager, er det en del av kulturen at man må ha vin til maten?

– Vi driver også en profesjonell organisasjon, vi har passert 300 millioner i omsetning. Ti prosent er offentlig finansiert, resten er markedsavtaler. Det er anledninger hvor det er naturlig med vin innenfor nøkterne rammer, svarer Røste.

Vennskapet til Andersen



Røste og tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen, er kamerater. De har kjent hverandre siden de studerte på Idrettshøyskolen på midten av 1980-tallet. De har begge vært landslagstrenere og sportssjefer i langrenn, Andersen overtok etter Røste i 1998.

I mars ba Idrettsforbundet Andersen gå av som generalsekretær. Han fikk med seg to millioner i etterlønn.

– Er du og Inge Andersen sparringpartnere når det dukker opp vanskelige ting?

– Som alle andre venner så snakker vi om det som opptar oss. Men vi har også et profesjonelt forhold, svarer Røste.

– Er det en utfordringer at man er nære venner i toppen av idretten?

– Nei, jeg har ikke sett på det som utfordring, svarer Røste.