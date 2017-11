Skipresidenten: Det er fantastisk oppmerksomhet rundt Petter

BEITOSTØLEN (VG) Skipresident Erik Røste håper Petter Northug (31) går fort på ski denne vinteren.

Nå som en ny sesong står for døren er det en person «alle» snakker om; Petter Northug, også skipresident Røste.

– Det er fantastisk oppmerksomhet og engasjement rundt ham. Petter Northug har vært, og er, en viktig utøver. Da han kom inn i langrennssporten, var det en kamp mot klokken som gikk til kampen mann mot mann. Han hadde noen egenskaper der som til og med svenskene trykket til sitt bryst. At han har beriket langrenn, er det ingen tvil om, sier Røste og fortsetter:

– Det er ikke noe annet jeg ønsker enn at han går fort på ski. Men det må ligge i bunn. Skal du være med, så må du gå fort på ski. Jeg er like spent som de fleste andre.

Måtte til legen



Onsdag ble det kjent at Northug måtte utsette avreisen til Beitostølen på grunn av sykdom. Han måtte en tur til legen. Det er usikkert om han får vist seg frem i sesongåpningen og uttaket til verdenscupåpningen.

Landslagstrener Tor Arne Hetland har allerede har tatt ut ankermannen Finn-Hågen Krogh til OL-stafetten i Sør-Korea. Skipresidenten blander seg ikke inn i uttak.



– Det er trenerne og det sportslige laget som tar ut laget. Og jeg er overbevist om at de tar ut de løperne som de tror går fortest den dagen. Hvis ikke gjør de ikke jobben sin. Det er over 30 år siden skistyret tok ut noe lag, sier Røste.

Det er ingen tvil om at det var et nederlag for skiforbundet da Northug forlot landslaget for å ha et eget team. Northug har satset for seg selv siden mai 2013.



SKIKONGE: Petter Northug mottok kongepokalen fra Kong Harald under NM på ski på Røros i 2015. Skipresident Erik Røste (t.v.) følger med i praten.

GULLGUTT: Petter Northug tok tre VM-gull på hjemmebane i 2011.

Aktiv i sosiale medier



De siste ukene har Northug harselert med idrettspresident Tom Tvedt og Inge Andersen i sosiale medier.

Mange av meldingene handler om ledernes reiseregninger og dyre vinflasker. Northug har 390.000 følgere på Instagram.



– Jeg har hørt om det. Men jeg er ikke på Instagram. Men det er stor takhøyde i norsk idrett, sier Røste til VG.

– Hva synes du om meldingene?



– Generelt vil jeg si at Petter har en god humor. Vi har av og til lurt på om han har tekstforfatter når han ligger i målområdet, for når han reiser seg, så har han kommentarer som er fantastiske, svarer Røste.

– Synes du meldingene er morsomme?

– Det er stor takhøyde i norsk idrett, gjentar skipresidenten.

Men sportssjef Vidar Løfshus har varslet at han vil ta en prat med Northug om meldingene i sosiale medier.

Landslagstreneren stiller krav til Northug foran Beitostølenhelgen: – Det er ingen som snakker seg inn på laget.

Voldsom interesse



Northug slo gjennom under NM på ski i 2006, siden har oppmerksomheten vært enorm.

– Hvor høye inntekter har Northug bidratt med til skiforbundet?

– Det er vanskelig å sette noe tall på det. Han har bidratt med en voldsom interesse sammen med et flott lag. At Petter er viktig for interessen langt utover Norges grenser, er åpenbart, svarer Røste.