Skiforbundet snur: Avkrefter personalsak mot Northug

Kontroversene rundt Petter Northug (31) fortsetter, men Norges Skiforbund tilbakeviser nå at det er opprettet en personalsak mot langrennsstjernen.

Det opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

– Det er ikke opprettet en formell personalsak mot Northug, skriver Graff i en tekstmelding.



Nyheten kommer samme dag som hans kollega, Gro Eide, meddelte at Northugs stikk mot landslagsledelsen og lagkamerater faktisk var blitt en personalsak.

I dialog med Northug

Skiforbundet vil imidlertid ikke la Northugs harselering med blant andre landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor-Arne Hetland gå ubemerket.

De har allerede vært i kontakt med 31-åringen, som har vært forbannet på at han ikke får gå verdenscupåpningen i Kuusamo til helgen.

– Vi har dialog med Northug og hans folk, forteller Graff.



– Risikerer Northug noen form for straff?



– Vi har dialog med Northug og hans folk, skriver Graff på nytt.

«Uforståelig» vraking

10 mann er tatt ut til verdenscuphelgen av Løfshus og Hetland. Uteblivelsen av Northug har skapt enorm debatt.

Langrennsekspert Fredrik Aukland har blant annet kalt avgjørelsen for uforståelig. Samtidig benekter landslagssjefen at det ligger en konflikt bak vrakingen.

– Hvis det skulle vært det, kunne ikke jeg vært leder av norsk langrenn. Her handler det ikke om å like eller ikke like. Ledelse dreier seg ikke om en popularitetskonkurranse. Her gjelder det å være fornuftig, for Petter er jo ikke 100 prosent. Da er det pokerspill å drive på å gå skirenn. I verste fall kunne han dratt på seg noe som er enda mer alvorlig enn en forkjølelse. Nå trenger han i stedet påfyll av trening, sa Løfshus til VG mandag kveld.