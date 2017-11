Skifansen med massiv slakt av Skiforbundet på Facebook

Hundrevis av sinte ski-tilhengere har strømmet til Skiforbundets Facebook-side etter at Northug ble vraket fra verdenscupåpningen.

Før mandag hadde Skiforbundet syv vurderinger på Facebook, der man kan vurdere en side til mellom én og fem stjerner, og komme med en anmeldelse.

Klokken 19:20 tirsdag har siden 474 vurderinger. 455 av de som har vurdert siden, har gitt den én stjerne. De negative vurderingene fortsetter å tikke inn.

«Terningkast 1 uten tvil #Heianorthug», skriver en bruker.

Strømmer til for å støtte Northug

I løpet av mandag og tirsdag, etter at det ble kjent at Petter Northug vrakes fra verdenscupåpningen i Finland, har Norges Skiforbunds vurdering på Facebook rast ned til 1,1 stjerner.

Fansen uttrykker sinne over beslutningen, og hvordan de mener forbundet har behandlet Northug, i tilbakemeldingene sine.

Dette er noen av kommentarene skiforbundet har fått:

«Jeg synes Norges Skiforbund bør være nettopp det, NORGES Skiforbund. Og Norge vil at Petter Northug skal gå skirenn!», skriver en bruker.

«Skiforbundet sin jobb skal vel være å hjelpe utøverne med å bli gode; oppmuntre de, legge trening til rette for utøverne slik at de kan ta medaljer for Norge. I stedet motarbeider dere så godt dere bare klarer», skriver en annen.

Kritiserer ledelsen

I flere av kommentarene kommer fansen med stikk til ledelsen, og skriver at det må ryddes i rekkene.

«På tide å rydde opp i ledelsen hvis de får fortsette som de holder på nå med Petter kommer ski interessen til å dale kraftig», skriver en person.

NORTHUG PÅ INSTAGRAM: Her er Northugs svar på vrakingen. Foto:

En annen Facebook-bruker går enda hardere ut:

«Norges skiforbunds ledelse holder på slik at skisporten er ødelagt!!Gidder ikke å se på, får inntrykk av at de som blir tatt ut er de som sleiker ledelsen oppover ryggen!! Utrolig dårlig ledelse!!».

Facebook-brukerne reagerer både på at Northug ikke får gå i Finland, og på at Northug har fått kritikk for instagram-bildet Northug selv publiserte, der han uttrykte sin misnøye med landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor-Arne Hetland. Bildet er laget av NHH-studenter.

Bakgrunnen for det hele, er at Petter Northug ikke får være med på verdenscupåpningen i Finland, noe som ble kjent etter at han ble syk og måtte stå over Beitostølen forrige helg. Søndag friskmeldte han seg selv og ga landslagsledelsen beskjed om at han ville gå i Finland.

Sportssjef Vidar Løfshus i skiforbundet, har tidligere fortalt at de inngikk en avtale med Northug i Val Senales i september, om at han måtte vise form i Bruksvallarna og på Beitostølen, for å få gå i Kuusamo.

Norges Skiforbund har ikke svart på VGs henvendelser om denne saken.

