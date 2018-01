Ski-stjernenes tøffe oppgjør med Norges prestasjoner

VAL DI FIEMME (VG) De norske herreutøverne var langt nede etter nok en skuffende dag i sporet lørdag. Emil Iversen (26) kan ikke huske sist landslaget var så dårlig på en av favorittdistansene.

– Elendig. Vi ble herja med som lag. Det er nytt på 15 kilometer klassisk og lenge siden det har skjedd. Vi får ta en prat om hvordan vi skal gjøre dette. Det er tid igjen til OL. Det er ikke vits å svartmale, men det er dårlig.

Ordene tilhører Emil Iversen, nummer 18 på den nest siste øvelsen i årets Tour de Ski. 26-åringen skulle gjerne fått vist seg frem. Han forsøker å gjøre så mange gode enkeltrenn som mulig i årets tour.

Nå er det bare en ubetydelig etappe igjen. Iversen er for lengst akterutseilt i kampen om en topplassering i årets tour. Lørdag var det en OL-relevant øvelse. Det som var noe han gledet seg til, ble i stedet en gigantisk nedtur. Iversen følte seg som «listefyll» i resultatoversikten.

– Klar over at det ikke er bra nok



Tour de Ski sammenlagt etter fem av seks etapper: 1. Dario Cologna, Sveits

2. Aleksej Poltoranin, Kasakhstan +1:14,4

3. Sergej Ustjugov, Russland +1:21,5 Norske: 6. Martin Johnsrud Sundby +1:42,2

7. Hans Christer Holund +2:12,9

14. Emil Iversen +3:26,7

16. Niklas Dyrhaug +3:53,1

22. Didrik Tønseth +5:23,8 Har brutt: Finn-Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar og Sjur Røthe har alle reist hjem fra Tour de Ski.

Alle de norske var langt bak vinner Aleksej Poltoranin. Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund var et snaut halvminutt eller mer bak. Sjur Røthe brøt. Fra før av Finn-Hågen Krogh reist hjem til Norge og Alta.

Men hele sesongen har allroundlaget variert i prestasjonene. Sprintlandslagets Johannes Høsflot Klæbo redder en norsk langrennsvinter på herresiden med sine 7(!) seire. Simen Hegstad Krüger har gått til topps i et renn. Holund og Sundby har også vært med i toppen.

– For dårlig. Det er ikke tvil. Vi har for dårlige resultater i forsesongen også. Vi er klar over at det ikke er bra nok. Toppidrett er brutalt på alle vis. Det er ikke så lett å peke på hva som er grunnen, sier Didrik Tønseth, som ble nummer ni lørdag.

TUNG NORSK DAG: Martin Johnsrud Sundby (foran) konstaterer at han havner et godt stykke bak teten under 15 kilometeren i Val di Fiemme lørdag. Rundt ham ligger de norske løperne strødd. Niklas Dyrhaug (til venstre og nummer 8) ble nummer 10, Hans Christer Holund (liggende bak Sundby ble nummer 7 og Didrik Tønseth (høyre) ble nummer 9. Foto: Goran Bohlin , VG

– Kvitt alle skader



Han mener det ikke er noe poeng «akkurat her og nå» å analysere og komme til bunns i hvorfor man er bak de aller beste. Men det er bare én måned igjen til OL. Nå mener Tønseth at man må evaluere hva som har skjedd så langt denne sesongen.

– Vi kommer til å diskutere hva som har skjedd. Det er ikke bra nok.

Det har blitt pekt på at flere av utøverne, som Sjur Røthe med sin revmatiske sykdom, Dyrhaugs prolapstrøbbel, Tønseth selv med en hjernerystelse, er grunnen til at resultatene varierer.

– Men nå er vi i starten av januar. Da mener jeg vi bør være kvitt det, sier Tønseth.

Fort med utlendingene



Niklas Dyrhaug gjorde igjen et brukbart løp på 15 kilometeren i Val di Fiemme. Han sier han mangler det siste lille ekstra som gjør at han kjemper med den ypperste verdenseliten. Han har følgende dom over situasjonen akkurat nå.

– Jeg synes det går «jækla» fort til tider med en del av utlendingene. Det er vi som har satt standarden de siste årene og det gjør vi ikke nå. Det må vi erkjenne. Så må vi som lag reise oss mot mesterskap, sier han til VG.

– Målene til gutta er skyhøye



Landslagstrener Tor-Arne Hetland er ikke enig med Emil Iversen i at Norge blir «herjet med». Han påpeker at de hadde den beste laginnsatsen lørdag. «Men vi kjemper ikke om seieren og det er det vi ønsker», sier han.

Resultater 15 km klassisk fellesstart lørdag: 1. Aleksej Poltoranin, Kasakhstan

2. Andrej Larkov, Russland +0,4

3. Alex Harvey, Canada +0,7 Norske: 8. Hans Christer Holund +26,4

9. Didrik Tønseth, +27,0

10. Niklas Dyrhaug +28,6

11. Martin Johnsrud Sundby +28,9

18. Emil Iversen +57,2 Fullførte ikke: Sjur Røthe brøt før fem kilometer.

Han er heller ikke bekymret over at de norske gutta ikke er nærmere verdenseliten i et renn som på lørdag. At Tønseth mener det kan være lurt å sette seg ned og diskutere hva som har skjedd så langt denne sesongen, er han imidlertid enig i.

Hetland sier kort at han vil sette seg ned og titte på treningshistorikken til løperne sine. Han argumenterer likevel med at flere av utøverne har slitt med blant annet skader.

– Men at det har gått galt med noen, det kan man si?

– Sånn er toppidrett. Målene til gutta er skyhøye. Klarer vi 40-50 prosent inn på de hovedmålene, da blir det fint denne sesongen likevel. Men det er ikke plass til alle på toppen, selv om de vil det selv. Det er flere som trener hardt. Det er dette som er toppidrett. Det er ikke noen automatikk i at man går fra seier til seier, sier Hetland.