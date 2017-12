Ski-ledelsen får hard kritikk: Mener Northug mobbes og kan legge opp

LENZERHEIDE (VG) Både Expressens og Adresseavisens kommentatorer mener landslagsledelsen gjorde et galt uttak da de vraket Petter Northug (31) til årets Tour de Ski.

Skistjernen, som lenge var førstereserve, måtte fredag kveld konstatere at det ikke ble noe tour på ham. Ledelsen har i stedet tatt ut seks andre mann i Norges tropp. I tillegg har både Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar kvalifisert seg gjennom sprint- og Skandinavisk cup.

– Får ingenting gratis



Men at Northug ikke er til stede, får både Expressen-kommentator Tomas Pettersson og Adresseavisens Birger Løfaldli til å riste på hodet. Svenske Pettersson er den som går lengst i hvordan han anser skiforbundets behandling av Northug. Han skriver i en kommentar at Northug «mobbes» av landslagsledelsen.

– Mobbing er kanskje et sterkt ord. Men det er en lang rekke hendelser rundt Petter hvor han har fått absolutt ingenting gratis fra landslagsledelsen. Det er merkelig med tanke på den CV-en han har fra mesterskap. Da skal man møtes med respekt og få ta sine egne veier, sier Pettersson til VG.

Han viser blant annet til eksemplet med Johan Olsson. Svensken har stort sett få gjøre hva han ville i mesterskapsoppladninger.

– Han har gitt Sverige medaljer. Jeg forstår ikke at Norge ikke behandler Northug på samme måte, sier svensken.

HARDTSLÅENDE KOMMENTATORER: Adressas Birger Løfaldli (venstre) og Tomas Pettersson fra Expressen (høyre), her fra pressesenteret under Tour de Ski-åpningen i sveitsiske Lenzerheide lørdag. Foto: Gøran Bohlin , VG

Gidder ikke lenger?



Birger Løfaldli har i likhet med den svenske kommentatoren fulgt internasjonal- og norsk langrenn i en årrekke. Ikke minst fulgt karrieren til Petter Northug. Han frykter nå for konsekvensene av en «motstand» han mener 31-åringen møter blant toppene i skiforbundet.

I sin kommentar før lørdagens skøytesprint i Lenzerheide, hvor beste norske herre ble nummer fem, skriver Løfaldli at 31-åringen kan være karriereslutt nær.

– Jeg tror vrakingen kan være ganske alvorlig. Jeg tror faktisk at det kan være såpass alvorlig at Northug tar en runde med seg selv og kanskje konkluderer med at dette gidder han ikke lenger. Fordi han føler selv han møter så stor motstand på det som er veien mot hovedmålet, nemlig OL i Sør-Korea, sier han til VG.

– Er det mobbing, slik Pettersson sier, som gjør at Northug eventuelt slutter?

– Nei, det synes jeg ikke. Det går an å argumentere for at han ikke er her. Men jeg ville valgt å ta ham med fordi vi hadde fått et skikkelig svar. Og man kunne argumentert med at man kunne vraket noen av dem som er her. Det er ikke selvsagt, det laget som Vidar Løfshus og Tor-Arne Hetland har tatt ut, sier Løfaldli.

Hetland: – Prøver å ta vare på Petter



Landslagstrener Tor-Arne Hetland starter dette intervjuet med å rose Pettersson som kommentator. Han mener svensken er god til å sette ting på spissen og er en meget dyktig journalist til å skape blest rundt skisporten. Når det gjelder mobbe-påstanden, sier Hetland at det får stå for svenskens regning.

– Men han mener det er flere hendelser som tilsier at Petter «mobbes» …

– Jeg ønsker ikke å fremstå som en mobber. Vi prøver å ta vare på Petter, vi ønsker å se ham i form og se ham i form i OL.

Hetland har for øvrig ikke lest Løfaldlis kommentar, men VG viderebringer budskapet: Adressa-kommentatoren tror motstanden kan føre til at Northug vurderer å legge opp.

– Jeg og mange med meg håper ikke at Petter legger opp. Vi håper å se ham på startstreken og at han presterer topp igjen.

– Når siste OL-uttak gjøres 23. januar, kan du med hånden på hjertet si at dere ga Petter nok sjanser?

– Ja, og jeg føler det. Jeg håper virkelig vi får se Petter i praktform i januar. Om han går i Piteå (Skandinavisk cup) eller NM, hvor han viser form, det spiller ingen rolle. Vi vet hva Petter kan når han er på hugget.

Northug kunne gjennom sin trener, Stig Rune Kveen, i går fortelle at han ikke vil gå førstkommende helg i Piteå. Han har rett og slett ikke motivasjon.

– Vi får se når Petter stiller på start. Om han drøyer til NM så går det også fint, sier Tor-Arne Hetland.

PS: På VGs spørsmål om han tror Northug blir å finne i OL om en drøy måned, svarer for ordens skyld Expressen-Pettersson «nei» uten å blunke.