SJUSJØEN/OSLO (VG) Selv om Erlend Bjøntegaard (27) tok en råsterk seier på fellesstarten søndag, skal han ikke gå verdenscupåpningen i Östersund neste helg. Det bruker han ikke nevneverdige krefter på.

– Sånn er det, og jeg bruker ikke mer tid på det, sier skiskytteren fra IL Bevern til NRK etter målgang.

For selv om Erlend Bjøntegaard markerte seg med 2.plass på sprinten lørdag og seier på fellesstarten søndag, er ikke 27-åringen tatt ut til å gå verdenscupåpningen i Östersund neste helg.

– Jeg kan love at mine muligheter kommer, uttalte Bjøntegaard bestemt.

Johannes Thingnes Bø var 11.8 sekunder bak Bjøntegaard i mål og hadde følgende å si om seiersherren:

– Det er imponerende. Han er i godt slag, og det er deilig å se.



– Et kjempeløp



– Han har levert et kjempeløp, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Erlend Bjøntegaard skjøt fullt hus på siste skyting og gikk ut i ensom majestet etter 19 av 20 treff på søndagens fellesstart.

Johannes Thingnes Bø kom jagende bak og gikk ut rundt ti sekunder bak Bjøntegaard, men nordmannen som ble nummer to på gårsdagens sprint holdt unna for Thingnes Bø og var 11.8 sekunder foran Johannes i mål.

Dermed toppet han gårsdagens 2.plass på sprinten med en råsterk seier i en stjernespekket fellesstart.

– Skal det endelig bli Bjøntegaards gjennombrudd i en alder av 27, spurte så NRK-kommentatoren retorisk.

Stjernespekket fellesstart

For selv om løpet ikke var et verdenscupløp, var det et stjernespekket felt med flere store stjerner: Martin Fourcade, Anton Shipulin og Arnd Peiffer stilte alle til start, men ingen klarte å tukte Bjøntegaard.

– Det svingte mye. Det var spennende å gå, men jeg følte meg veldig bra, sier Bjøntegaard til NRK etter målgang, og fortsetter:

– Jeg tenkte til siste skyting at det er dette jeg trener for, å stå på skive en.

Fourcade ble nummer tre 16.1 sekunder bak, mens Emil Hegle Svendsen spurtslo Tarjei Bø i kampen om 4.plassen.

