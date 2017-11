Sandbech om OL-gullet som glapp: – Må bruke det som en ekstra «punch»

OSLO SKATEHALL (VG) Mange mente at Ståle Sandbech (24) ble bortdømt da han tok OL-sølv i 2014. Nå har han tenkt å bruke revansjelysten som ekstra motivasjon mot OL i Pyeongchang.

– Jeg må bruke det positivt, slår Sandbech fast overfor VG.

Det har gått snart fire år siden han sto med tidenes piggsveis og fikk sølvmedaljen hengt om halsen i OL-byen Sotsji. Aller øverst på pallen sto amerikanske Sage Kotsenburg og tok imot gullet.

Men mange mente det var feil, og at Sandbech ble dømt for lavt i finalen.

– Jeg har fått hørt dette veldig ofte, særlig her i Norge, og særlig når det nærmer seg OL. Jeg tenker over det, hvordan det hadde vært om jeg hadde tatt gull. Men det irriterer meg ikke – det kunne vært bronse også. Eller jeg kunne trynet, og ikke kommet på pallen i det hele tatt, sier han.

Uansett: Når OL-ilden tennes i Sør-Korea om noen måneder, har Sandbech planer om revansje.

– Jeg må bruke dette som en ekstra «punch» inn mot OL. Hadde jeg tatt gull i Sotsji, måtte jeg forsvart det nå. Det hadde vært verre. Nå har jeg noe jeg skal «uppe».

Skulderskade



Mens sola skinner over et aldeles snøfritt Oslo, står Sandbech på et skateboard inne i skatehallen på Voldsløkka. Egentlig skulle han vært nede i Europa, men en fersk skadesmell har satt planene på vent.

– Jeg gikk på snørra på Geilo for to uker siden. Det er en mild skade, men den må leges. Nå blir jeg her, trener på Olympiatoppen og finner formen uten å bruke armen.

Sandbech hørte en knekkelyd idet han gikk i bakken på Geilo, men heldigvis blir skadeavbrekket av det korte slaget. Resten av kroppen føles klar for OL-sesong – til og med knærne, som i fjor sommer sørget for at 24-åringen måtte sitte i rullestol.

Et par operasjoner og inngrep i knærne satte ham ut av spill, og sørget for at han mistet sesongstarten.

– Det har skjedd ting i de knærne her som sørger for at de aldri vil bli 100 prosent. Men jeg har ingen problemer når jeg kjører snowboard, det er faktisk da jeg sliter minst. Det er nesten litt rart, for å kjøre brett er jo ganske tøft for knærne. Å løpe er noe helt annet. Det går ikke så bra, smiler Sandbech.

Til helgen satser han på å reise til Østerrike og finne snøen. Der skal snowboarderne være på en to ukers treningscamp, før turen går videre til to konkurranser i Kina. Den ene går i OL-arenaen fra 2009, Fugleredet. Så venter USA, før det blir juleferie i Norge.

– Deretter braker det løs i januar, med masse konkurranser. European Open og X Games.

For og mot OL



Sandbech gjør seg OL-klar om dagen, men det er ikke alle snowboardere som har like stor sans for de olympiske lekene. Bakgrunnen er at det er FIS som organiserer kvalifiseringen til OL og selve konkurransen, og snowboarderne mener formen er altfor kjedelig og standardisert.

Etter Sotsji-OL sa Terje Håkonsen til VG at han mente det var synd at brettkjørerne sa ja til å delta i lekene. Sandbech er todelt i sin mening.

– Jeg er både for og mot. Det som ødela OL for snowboard, var at FIS fikk kvaliken. Det var der det startet. Men OL er samtidig en folkefest, noe hele verden følger med på. Det er helt rått.

– Hva tenker du om at OL arrangeres i Sør-Korea?

– Det er en stund ennå til vi skal dit, men jeg tror det går litt innpå alle sammen. Jeg håper det ikke blir noen problemer, at det roer seg.