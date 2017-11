Ryggtrøbbel etter fartstrening for Ida Njåtun

Ida Njåtun (26) er klar for verdenscupstarten i Heerenveen i helgen, selv om ryggtrøbbel etter intensiv fartstrening har tvunget Norges OL-håp på 1500 meter til å droppe treningsøkter på isen.

– Sommeren min var egentlig ganske bra. Men jeg fikk trøbbel med ryggen mot slutten av den. Det påvirket treningen en del. Utover høsten har det gått litt opp og ned. Den siste perioden har vært ganske tung, forteller Ida Njåtun til VG.

Det er torsdag. Hun er på vei til å avgi obligatorisk blodprøve i forbindelse med det internasjonale skøyteforbundet ISUs antidopingprogram. Verdenscupen i Thialf starter med 500 meter og lagtempo fredag, Ida Njåtun skal gå 1500 meter lørdag, 1000 meter og lagsprint søndag i nederlandske Heerenveen.

Ida Njåtun satser på 1500 meter frem mot Pyeongchang-OL om tre måneder.

Det er det ingen tvil om. Men hun vedgår at «inngangen» til sesongen ikke har vært som den har pleid å være. Hun sto over norgescupen helgen før NM for snaut to uker siden, der hun kun gikk favorittdistansen – som hun vant foran Hege Bøkko og Sofie Karoline Haugen.

Trøkk i ryggen

– Jeg har jobbet veldig mye med fart, svarer hun på spørsmål om årsaken til ryggproblemene og tilbakeslaget i høst.

Ida Njåtun har «jobbet teknisk» på isen med tanke på maks akselerasjon «for å få opp farten» på 1500 meter.

– Jeg har startet med veldig mye trøkk, forklarer hun.

Det ga henne en trøkk i ryggen.

– Hva har du gjort for å bryte opp den tunge perioden?

– Jeg har vært noen dager av isen, men trent veldig bra utenfor, svarer hun.

Hun vil i tillegg til OL-distansen 1500 meter også gjerne gå 1000 meter og «i utgangspunktet» 3000 meter. Med tanke på det hun nettopp har vært gjennom, vil hun imidlertid ikke legge vekt på disse distansene «med det første».

Ida Njåtun har også lyttet til Jeremy Wotherspoons (41) erfaringer.

Unngå gull-tabbe

Canadas tidligere verdensrekordholder på 500 meter, som har vært trener for Norges sprintere – blant andre Hege Bøkko og Håvard Lorentzen – det siste året, publiserte for noen dager siden en lang artikkel om sin største tabbe i CBC Sports-serien «Player's own voice».

Det var da Wotherspoon, som vant 67 verdenscupløp på 500 og 1000 meter, tenkte altfor mye på å vinne OL-gull i Torino for 12 år siden – altfor lenge før det startet – og mislyktes fordi han «glemte» å glede seg over små seirer underveis mot det store målet.

– Da jeg leste det, var det akkurat som å høre ham da vi pratet om det for noen uker siden. Han ønsker at utøverne hans ikke skal gjøre samme feil som han gjorde. I tyngre perioder er det viktig å huske det som har vært bra; ta med deg det som er blitt litt og litt bedre, sier Ida Njåtun.