Russisk hockey-legende om dopingen: Gjør du en feil, så må du innrømme det

Mens de fleste russere raser mot IOC, mener ishockey-legenden Igor Larionov (57) at Russland hele tiden leter etter en fiende.

Larionov var en del av den klassiske «KLM-rekken» på 1980-tallet. Hans uttalelser bryter i stor grad med de reaksjoner som ellers har kommet blant russere etter at IOC denne uken bestemte at Russland skal utestenges fra 2018-OL og at bare enkeltutøvere kan delta - under OL-flagget.

– I stedet for å se på dialog og trekke de riktige konklusjonene, følge spillereglene, så er det dessverre slik at vi alltid er på utkikk etter en slags fiende, sier Larionov i et intervju med Sovjetskij Sport.

– Hvis jeg gjorde en feil, så måtte jeg innrømme det. Og starte med blanke ark.

Igor Larionov fortsetter:

– Jeg håper at dette blir en leksjon for vår idrett og for alle. Vi tar opp en generasjon med idrettsutøvere som må være rene, og kan ha et fullverdig liv etter karrieren. Ikke bli invalidisert.

Sovjets berømte hockeyrekke på 1980-tallet. Foran fra v.: Sergej Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov. Bak backene Aleksej Kasatonov, Vjatsjeslav Fetisov. Foto: Igor Utkin, Ria-Novosti. Foto: Igor Utkin, RIA Novosti

Den russiske sportsavisen følger ikke opp med å spørre om han kjenner russiske utøvere som har blitt invalidisert på grunn av doping, men spør derimot:

– Innrømmer du at det på 1980-tallet, i garderobene til CSKA og landslaget, var slik at dere fikk tabletter, og at du kastet dem i do?

– Jeg vil ikke snakke om det. Men ting var så å si de samme i Sovjet-tiden, svarer Larionov og snakker altså om da han spilte for Sovjetunionens landslag og i den sovjetiske ligaen på 1980-tallet. Han ble senere NHL-proff i seks ulike klubber og bor fortsatt i USA. Larionov er også to ganger OL-mester og fire ganger verdensmester.

Hans uttalelser skiller seg ganske kraftig fra de reaksjonene som ellers har kommet i russisk idrett de siste dagene. Der blir varsleren Grigorij Rodtsjenkov, tidligere leder for dopinglaboratoriet i Moskva, pekt på som en «forræder».

Nå har også visestatsminister Vitalij Mutko, som av IOC er utestengt fra OL for alltid, endelig uttalt seg. Han sier til Tass at han ikke anerkjenner det som har kommet fra i Oswald-kommisjonen.

– Vi ser ingen seriøse bevis, bare uttalelsene fra Rodtsjenkov og McLaren, sier Mutko.

– Vi vil gjøre alt for å beskytte vår idretts ære, verdighet og navn, sier visestatsministeren og mener at en av grunnene til IOC-avgjørelsen er å svekke russisk idrett. Mutko var sportsminister fram mot og under Sotsji-OL. Rodtsjenkov hevder i sin forklaring at politikeren visste alt om dopingprogrammet.

Dagens sportsminister, Pavel Kolobkov, analyserte på TV-kanalen Pjervyj tirsdag psyken til varsleren Rodtsjenkov:

– Dette er en mann som betrakter seg selv som smartere enn alle andre. Han er talentfull i kjemi, men samtidig en person ubalansert psyke. Han forrådte ideene om en ren sport.

– Forræder er et sterkt ord ... For meg er han en mann som er sammenklemt i sine løgner, uttalte sportsministeren.

Tirsdag ble det kjent at ytterligere 13 russiske idrettsutøvere skal granskes etter det som skjedde frem mot og under Sotsji-OL. Det betyr 46 utøvere totalt. 31 av dem er dømt av IOC, mens to saker har endt uten dom.