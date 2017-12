LENZERHEIDE (VG) Sjur Røthe (29) sier at halve Ski-Norge, og Petter Northug (31), hadde slått ham i andre etappe av Tour de Ski.

Vossingen, som kjempet med Northug om de siste plassene til Tour de Ski-laget, erkjenner at skistjernen burde hatt en plass i troppen.

– Det sitter nok folk hjemme som hadde gjort en adskillig bedre jobb enn meg i dag, sier Røthe til VG etter sin 46. plass på den 15 kilometer lange klassiske intervallstarten nyttårsaften.

– Tenker du på Petter da eller?

– Halve Ski-Norge hadde nok gått fortere enn meg i dag, deriblant Petter.

– Slik jeg går på ski i dag er det soleklart at han skulle vært her, men slik jeg gikk før touren mener jeg at jeg fortjente en plass, fortsetter 29-åringen som endte ett minutt og 40 sekunder bak vinneren Dario Cologna.

Northug konkurrerte igjen



Samtidig som Røthe og resten av det norske tour-laget konkurrerte i sveitsiske Lenzerheide, gikk Northug kretsmesterskap i Granåsen.

Der slo han Magnus Moan med et halvt minutt på sin andreetappe under Strindheimstafetten i Trondheim. Northugs lag ble til slutt nummer to bak Johannes Høsflot Klæbos Byåsen.

Niklas Dyrhaug var blant de norske løperne som hadde en grei dag. Han endte som nummer 16. Han forstår at Røthe blir frustrert etter en slik etappe.

– Det er veldig kjedelig for Sjur å gå så dårlig renn. Det er tungt å stå og svare på spørsmål når touren er blant sesongen store mål. Det er vanskelig si. Jeg skulle ønske vi hadde en plass til så Petter hadde vært med, sier Dyrhaug.

Tungt for flere norske

Det var for øvrig Dario Cologna som gikk helt til topps på 15 kilometer klassisk intervallstart på hjemmebane. Han vant etappen foran Aleksej Poltoranin og Martin Johnsrud Sundby. Hans Christer Holund tok sjetteplassen og Didrik Tønseth ble nummer ni.

Tour de Ski sammenlagt Etter to av syv etapper: 1) Ustjugov 38.05,0, 2) Cologna +1,6, 3) Bolsjunov +12,7, 4) Poltoranin + 22,0, 5) Hakola +27,7, 6) Sundby + 39,1, 7) Niskanen +46,4, 8)Tsjervotkin +49,8, 9) Harvey +53,8, 10) Holund +54,5 Øvrige norske: 13) Iversen +59,6, 24) Tønseth + 1.05,9, 21) Dyrhaug +1.24,1, 30) Skar +1.58,7, 45) Røthe +2.33,4, 52) Krogh +2.56,1

Men derfra og ut var det en rekke middels og svake norske resultater. Niklas Dyrhaug ble nummer 16, Emil Iversen 17, Sindre Bjørnestad Skar 39, Finn-Hågen Krogh 72 (!), og Sjur Røthe altså nummer 46.

Krogh snakket lørdag om gryende OL-form, men etter å ha endt tre minutter og 15 sekunder bak søndag, var han igjen full av spørsmål.

– Det var bare tungt hele tiden, sier han til VG.

Krogh slet



Den norske herreinnsatsen i Tour de Ski har ikke vært god så langt. Etter første etappe, der flere nordmenn røk allerede i prologen, og søndagens andre etappe, der Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund var de norske lyspunktene, stilner ikke spørsmålene om hvorvidt Northug burde vært med i touren.

Også ledende Sergej Ustjugov (25) fikk det tungt, men beholder fremdeles sammenlagtledelsen foran Cologna. Sundby er nå nummer seks sammenlagt, 39,1 sekunder bak Ustjugov.

PS: Mandag står 15 kilometer jaktstart på programmet i tredje tour-etappe i sveitsiske Lenzerheide.

Resultater etappe to av syv:

1) Cologna 35.29,5, 2) Poltoranin +0,6, 3) Sundby +13,1, 4) Bolsjunov +14,0, 5) Tsjervotkin + 16,2, 6) Holund + 21,2

Øvrige norske: 9) Tønseth + 32,0, 16) Dyrhaug + 49,9, 17) Iversen +51,8, 39) Skar +1.40,1, 46) Røthe +1.59,3, 72) Krogh + 3.14,5

