Snowboardkjøreren Mons Røisland (20) fikk det endelig til å klaffe da han suverent vant søndagens verdenscupkonkurranse i Big Air i Colorado.

– Det var helt rått. Det var en bra dag helt fra vi sto opp. Det var perfekte forhold. Det var utrolig gøy å toppe dagen med å lande de triksene jeg gikk for og kunne ende på toppen av pallen, sier Røisland til VG sent søndag norsk tid.

20-åringen har slitt i sesongstarten, men i Copper Mountain kom oppturen til gagns. Røisland landet samtlige triks mens han hørte på Ozzy Osbourne og Crazy Train.

– Det er ekstremt gøy. Jeg har ikke fått vist helt deg jeg kan, så det var veldig gøy å få godfølelsen i dag. Det gir god selvfølelse, sier 20-åringen.



Høvik-gutten fikk søndag totalt 182,75 i poengsum. Han gjorde sitt beste hopp i første forsøk. Det fikk han 93,50 poeng for, og det var den høyeste scoren for et enkelt hopp under hele Big Air-konkurransen.

– Det er bonus at det er bra vær. Jeg hadde gjort samme triks uansett forhold, men det var ekstremt gøy å starte bra med en god grunnmur. Da har jeg to forsøk til å prøve på gode triks. Det er kult når det sitter, jubler Røisland.

X Games i sikte



Det skilte 5,5 poeng ned til det amerikanske hjemmehåpet Chris Corning, mens tredjeplasserte Chandler Hunt var ytterligere 18,25 poeng bak.

– Mons har måttet reist til tre ulike verdensdeler før det endelig satt denne sesongen. Jeg har hele tiden visst at han har det i seg, for han har triksene til å nå helt til topps. Han har jobbet med seg selv hele uka, og det ser ut som det har løsnet for han nå, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Røislands hovedmål denne sesongen er X Games som finner sted i Aspen siste helgen i januar.

– Jeg har satt meg mål om å ende opp på toppen av pallen. Jeg vil lande mitt aller beste og gjøre det jeg kan, så forhåpentligvis holder det til seier eller hvert fall en plass på pallen, forteller Røisland.

Røisland var med på VGTVs første X Games-sending i mars i år. Baby i bakken og umulige triks er noe av innholdet:

Norendal på tredje

Også i kvinneklassen ble det en norsk pallplass å juble for. Silje Norendal ble treer med poengsummen 156,75. Hun måtte se seg slått av vinneren Reira Iwabuchi (Japan) og Julia Marino (USA) med henholdsvis 12,5 og 3,5 poeng.

– Det er dødskult at Silje tok en tredjeplass. Det var veldig høyt nivå hos jentene. Hun kjørte kanonbra, sier Mons Røisland om lagvenninnen.

Norendal fikk 70,25 poeng som best for sitt andre hopp.

– Silje var veldig stabil i dag, og landet alle sine hopp. Det ser bra ut. Hun må nok legge til en 180 på en av triksene sine for å komme helt på toppen, men nivået på jentene begynner å bli veldig høyt. Silje blir steg for steg bedre, og det er gledelig å se, sier Grimsrud.