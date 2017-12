Snowboardkjøreren Mons Røisland (20) fikk det endelig til å klaffe da han suverent vant søndagens verdenscupkonkurranse i Big Air i Colorado.

20-åringen har slitt i sesongstarten, men i Copper Mountain kom oppturen til gagns. Røisland landet samtlige triks.

– Det har vært en tung start på sesongen, med fire konkurranser som gikk rett vest, så nå var det deilig at det endelig satt. Jeg pleier ikke å kjøre med musikk, men hørte på Ozzy Osbournes «Crazy Train» i dag. Så det bør jeg kanskje fortsette med, sa Røisland etter at han sikret seg sin andre verdenscupseier i karrieren.

Høvik-gutten fikk søndag totalt 182,75 i poengsum. Han gjorde sitt beste hopp i første forsøk. Det fikk han 93,50 poeng for, og det var den høyeste scoren for et enkelt hopp under hele Big Air-konkurransen.

Det skilte 5,5 poeng ned til det amerikanske hjemmehåpet Chris Corning, mens tredjeplasserte Chandler Hunt var ytterligere 18,25 poeng bak.

– Mons har måttet reist til tre ulike verdensdeler før det endelig satt denne sesongen. Jeg har hele tiden visst at han har det i seg, for han har triksene til å nå helt til topps. Han har jobbet med seg selv hele uka, og det ser ut som det har løsnet for han nå, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Norendal på tredje

Også i kvinneklassen ble det en norsk pallplass å juble for. Silje Norendal ble treer med poengsummen 156,75. Hun måtte se seg slått av vinneren Reira Iwabuchi (Japan) og Julia Marino (USA) med henholdsvis 12,5 og 3,5 poeng.

Norendal fikk 70,25 poeng som best for sitt andre hopp.

– Silje var veldig stabil i dag, og landet alle sine hopp. Det ser bra ut. Hun må nok legge til en 180 på en av triksene sine for å komme helt på toppen, men nivået på jentene begynner å bli veldig høyt. Silje blir steg for steg bedre, og det er gledelig å se, sier Grimsrud.

– En annen verden

Den norske snowboardleiren er glad for at utøverne endelig kan konkurrere på et skikkelig snøunderlag.

– Vi er lei stillashopp nå, så det har vært en glede å kjøre her på ordentlig snø denne uka, sier Grimsrud og får støtte av søndagens verdenscupvinner:

– Det er en helt annen verden. Det er mye bedre snø, bedre føre og mer forutsigbart. Mellom hoppene får du kjørt snowboard og svinget rundt. Du får rett og slett godfølelsen, i motsetning til et stillashopp. Så å kjøre konkurranse på fjellet er så mye fetere, mener Røisland.