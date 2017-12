Putin vil slåss for de utestengte utøvernes verdighet og ære

Russlands mektige president Vladimir Putin vil hjelpe dopingutestengte utøvere med støtte til sivile søksmål for å renvaske seg. Han er overbevist om at dopbeskyldningene mot landet er politisk motivert.

Torsdag formiddag møtte Putin tradisjonen tro journalister til sin årlige pressekonferanse i Moskva. 1600 journalister møtte opp.

Doping var et av temaene som kom opp. Den russiske sportskanalen Match TV ville vite hva han tenker om forholdet til IOC (Den olympiske komité) og WADA (verdens antidopingbyrå) etter at Russland er utestengt fra OL neste år.

– Vi må opprettholde en «fair» konkurranse. Vi skal forholde oss til WADA og IOC på en konstruktiv måte. Jeg håper å løse alle problemer og utfordringer, svarer Putin.

Vil hjelpe sine utøvere



For en drøy uke siden bestemte IOC at Russland er utstengt fra OL i PyeongChang.

Men russiske utøvere som kan bevise sin uskyld får delta, men ikke under det russiske flagget. Den russiske nasjonalsangen vil heller ikke bli spilt ved seier.

– Jeg vet at noen internasjonale representanter for idrett ikke ønsker det, men vi må gå til det sivile rettsapparatet for å hjelpe våre utøvere, deres verdighet og ære, sier Putin.



Visestatsminister Vitalji Mutko - sjef for fotball-VM - er utestengt fra OL på livstid. Det samme er tidligere visesportsminister Juri Nagornykh. Det skal ha vært systematisk doping i russisk langrenn og skiskyting. Putin hevder at dopingbeskyldningene mot Russland er politisk motivert.

– Uansett hva de sier, så er jeg overbevist om dette, jeg vet det, sier Putin.

OL-helten fra Sotsji-OL, Aleksander Legkov, er blant dem som er utestengt både fra verdenscupen i langrenn og OL.

Grigorij Rodsjenkov car sjef for laboratioret i Sotsji og har senere fortalt hva som skjedde. Nå lever han på hemmelig adresse i USA. Putin antyder at han er en amerikansk spion.

– Han jobber under kontroll av den amerikanske spesialstyrken. Hva gjør de med ham? Hvilke medisiner gir de ham for å få ham til å si det han gjør, spør Putin.

Klar for fotball-VM



Den russiske presidenten sier at noen av stoffene er tatt av medisinske årsaker etter inngrep eller på grunn av medfødte behov, og antyder også at han mener det er ulike regler for ulike utøvere. Putin gjentok flere ganger at «dette er sannheten».

Sovjet Sports spør om fotball-VM som skal arrangeres i Russland neste år.

– Vi har god erfaring med å oganisere store og viktige sportsbegivenheter. Det er viktig for oss at inspektørene fra FIFA ser at alt går etter planen i forhold til fotball-VM, sier Putin.

Han forsikrer at alle de tolv VM-stadionene vil stå klare i tide, selv om byggingen av et stadion er bak skjema. Putin lover også den aller beste kvalitet på stadionene.

Det var den tyske TV-kanalen ARD som omtalte det omfattende russiske dopingprogrammet først, allerede i 2014.

Senere flyktet sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, til USA. Der har han avgitt svært detaljerte forklaringer som viser hvordan statlig politi (FSB) og selv visestatsminister Vitalij Mutko skal ha vært svært sentrale i det som foregikk under OL for snart fire år siden.

