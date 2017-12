Putin avviser russisk OL-boikott

Russlands president Vladimir Putin avviser at det kan bli aktuelt for russiske utøvere å boikotte OL i Pyeongchang som følge av utestengelsen.

Tirsdag besluttet styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) å utestenge Russland som nasjon fra vinterlekene i Sør-Korea som straff for landets omfattende dopingprogram.

Samtidig åpnes det for at russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg.

Dagen derpå er president Putin sitert av flere russiske nyhetsbyråer på at han ikke vil legge hindringer i veien for utøvere som ønsker å delta i Sør-Korea.

– Vi kommer definitivt ikke til å erklære noen boikott, vi vil ikke hindre noen i å konkurrere, dersom de ønsker å delta, sier Putin ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Uttalelsen falt da den russiske statslederen holdt en tale på et bilproduksjonsanlegg i Nizhnij Novgorod.

I den samme talen annonserte Putin at han stiller til gjenvalg som russisk president.

