Petter Northug avventer Norgescup-påmelding etter Sverige-bråk

Petter Northug (31) fikk kritikk da han trakk seg fra sesongstarten i Sverige på kort varsel. Nå vil ikke den verdenscupvrakede skistjernen bekrefte om han går Norgescup til helgen.

– Foreløpig ligger han og trener i Trondheim. Det er ikke så veldig mye mer enn det å melde fra oss, annet enn at han skal trene, sier trener Stig Rune Kveen til VG – på spørsmål om hva som er status rundt Petter Northug.

Han vil ikke gi noen kommentar på om Northug har klart å fordøye skuffelsen over å bli vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo denne helgen. Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus var 31-åringen frustrert og irritert.

Les også: Northug-vrakingen skaper splittelse blant skilegender

Nå er det store spørsmålet hva Northug gjør videre for å levere internasjonalt. Første mulighet er på Lillehammer om ni dager, hvor skistjernen trolig får gå uansett fordi Norges kvote er på 15 løpere. Men han skal aller helst levere gode resultater der også.

– Du sier dere skal trene, men mange har ment at en gjennomkjøring før Lillehammer kan være lurt?

– Vi har ikke droppet Gålå. Vi har bare ikke bekreftet at vi skal dit. Han vil være best mulig forberedt til Lillehammer og derfor kan det fort hende han tar en distanse på der. Det er stor sjanse for det, vi bare bekrefter det ikke ennå, sier Stig Rune Kveen, som derfor heller ikke vil si noe om hvilke(n) distanse(r) Northug velger seg ut i Norgescupen.

For Northug-teamet har imidlertid tatt lærdom av bråket i Bruksvallarna. Han skulle egentlig få en konkurranse-gjennomkjøring i Sverige i midten av november før han skulle gå den nasjonale åpningen på Beitostølen sist helg, men droppet rennet selv om han hadde plukket opp startnummer.

En svensk kommentator mente Northug var respektløs fordi mediene visste om forfallet før arrangøren.

Så du denne? Northug svarer på vrakingen med stikk til trenere og lagkamerater

I Norge kan Northug imidlertid forvente seg mild behandling. Gålå-rennleder Audun Skattebo lar døren stå åpen selv om påmeldingsfristen gikk ut tirsdag klokken 23.59.

– Hvis han ringer og spør og det er praktisk mulig for oss som arrangør, så får han gå, bekrefter han overfor VG.

Praktisk mulig kan være nær rennstart, og også samme dag som rennet. Rennlederen sier imidlertid at de enn så lenge ikke har hørt noe fra Petter Northug.

– Vi har hatt løpere som har kommet inn siste dagen, vi. Hvis det er ledige numre, så er det ingenting i veien for at han kommer inn, sier Skattebo, som presiserer at dette ikke bare gjelder Northug.

Kommentar: Vrakingen framstår som en pissekonkurranse

Kveen vil ikke si at det er en form for skjebnehelg på Lillehammer. Etter rennene der, verdenscupen der, skal verdenscupsirkuset videre til Davos og Toblach.

Der er de norske kvotene mindre. Kun seks løpere, pluss eventuell norsk verdenscupleder og leder av Skandinavisk cup, får være med. Kveen håper Northug havner høyt på resultatlistene på Lillehammer.

– Er det en skjebnehelg?

– Vi snakker jo om en løper som skal gå fort i februar. Det er det vi har forsøkt å få frem med tanke på Kuusamo; Han må matches, vise styrke og være på skuddhold. Og så må han få forberedt seg til februar. Det er det det handler om. Det er der han har hentet det lille ekstra før.

– Men er det ikke en skjebnehelg med tanke på det som skjer videre i verdenscupen?

– Jeg vil ikke si det er en skjebnehelg, men håper at han kommer høyt opp i konkurransene der.

– Hva må dere få til på Lillehammer med tanke på det som skjer videre i Davos og Toblach?

– Han må være oppi der og være på skuddhold.

– Men hva legger du i «der oppe». Må han til et finaleheat i sprinten?

– Det vil jeg ikke svare på, men han må være helt der oppe, sier Kveen, som også sier at Northug må vise styrke under tremila på Lillehammer.

– Det blir hevdet at løypeprofilen på 30 kilometeren passer ham dårlig?

– Nei, vi frykter ikke det. Han har gått fort på tremil med skibytte før. Han har vel en NM-medalje der, så vidt jeg kan huske, sier Kveen.