Patrick Thoresen kan bli nektet OL-spill for Norge

Ishockeylandslagets trener Petter Thoresen (56) er innforstått med at sønnen Patrick Thoresen (34) kan bli nektet å spille for Norge i OL om to måneder.

– Vi er forberedt på at han ikke kan være med. Det er veldig uvisst. Vi får bare se, og krysse fingrene. Vi mister bare én, mens andre nasjoner kommer til å miste mange flere, sier Petter Thoresen til VG.

Sverige kan miste 12 spillere Sveriges landslagssjef Rikard Grönborg har tatt ut 27 spillere til Channel One Cup i Moskva neste uke. 12 av dem spiller til daglig for klubber i Russland-baserte KHL. Norge møter Sverige i sin første kamp i Pyeongchang-OL 15. februar, deretter Finland (per dato med mange KHL-spillere) 16. februar og Tyskland 18. februar i det innledende gruppespillet. Canadas tropp på 25 spillere til Moskva-turneringen 13. til 17. desember består av 17 spillere fra KHL.

I morgen, tirsdag, vil den internasjonale olympiske komité avgjøre hvor vidt Russland skal få delta i OL i Sør-Korea 9. til 25. februar.

Boikott-trussel

Spørsmålet er om alle russiske vinteridrettsutøvere som følge av «statlig organisert doping» vil bli nektet å delta, eller om de skal få lov – så sant de konkurrerer under nøytralt flagg.

Det vil si: Russlands OL-tropp marsjerer inn åpningsdagen uten «Russia» på brystet, nasjonalhymnen vil ikke bli avspilt i forbindelse seiersseremonier og Russlands flagg vil ikke vaie over stadionanleggene.

Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF mener kort sagt at OL uten ishockey vil være en katastrofe, russernes ris bak speilet er å nekte alle spillere fra klubber i den Russland-baserte ligaen KHL deltagelse i OL.

Kontinental Hockey League (KHL) går for å være verdens nest beste ishockeyliga, etter Canada og USA-baserte NHL – som for første gang siden 1998 ikke vil delta med sine spillere i OL.

Det siste innebærer at Mats Zuccarello (New York Rangers) og Andreas Martinsen (Chicago Blackhawks farmerlag Rockford IceHogs) ikke er aktuelle for Petter Thoresens OL-lag.

Comeback i ettermiddag

Hvis KHL også bestemmer seg for å boikotte OL, kommer heller ikke Patrick Thoresen til Pyeongchang.

– Jeg tror ikke han visste det da han bestemte seg for comeback i SKA (St. Petersburg). På den annen side tror jeg ikke det ville endret noe, hvis han hadde vært klar over det, sier Petter Thoresen.

OL-FOTO: Patrick Thoresen (foran t.v.) stilte for et par måneder siden opp til fotografering i OL-antrekket sammen med Martin Johnsrud Sundby, Øystein Bråten, Aleksander Aamodt Kilde, Thomas Ulsrud, Loyd Remi Solberg og Daniel-André Tande. Foto: Mariam Butt , NTB scanpix

Patrick Thoresen spilte sin siste kamp for moderklubben Storhamar i den norske Getligaen for åtte dager siden. I ettermiddag, mandag, gjør han comeback for det suverene topplaget SKA St. Petersburg som møter Neftekhimik på bortebane.

Patrick Thoresen har spilt for svenske Djurgården og sveitsiske Zürich etter at han vant KHL-sluttspillet om Gagarin Cup med St. Petersburg sesongen 2013/14 – da han også spilte for landslaget under trener Roy Johansen i Sotsji-OL.

Smirnov: Alle i KHL

– Utrolig mye står på spill. Veldig mange spillere vil bli ramme. Det vil være synd for OL, med tanke på ishockeyen, sier Petter Thoresen.

Ifølge Storhamars tidligere, mangeårige backkjempe (9 ses) og trener (siste gang 2015/16)), Russlands VM-gullvinner (1993) Alexander Smirnov (53), har KHL-lagene fått beskjed om å «forberede seg på plan B» hvis Russland ikke blir med i OL. Det vil si at det planlagte seriespilloppholdet i OL-måneden februar droppes, og klubbkampene spilles som i en vanlig sesong – selv om over halvparten av seriespillet allerede er avviklet.

Alexander Smirnov er trener for Ak Bars. Kazan-klubben topper Øst-divisjonen i KHL (SKA St. Petersburg Vest-divisjonen).

– I morgen kommer dommen. Siden vi er blitt informert om en mulig B-plan (uten OL), kan man vel tenke seg at det kan skje. Som jeg forstår, gjelder det eventuelt boikott fra hele ligaen, ikke bare russiske spillere, skriver Alexander Smirnov i en SM formidlet av hans sønn, Dima Smirnov (27).