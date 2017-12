Overlegne Ustjugov nektet å svare på OL-spørsmål

LENZERHEIDE (VG) Sergej Ustjugov (25) gikk til topps for første gang denne sesongen, da han gjorde som han ville med Finn-Hågen Krogh & co. i sprintfinalen i Tour de Ski-åpningen.

Etter rennet var russeren strålende fornøyd med seieren. Men han nektet å svare på noen spørsmål rundt OL. Gjennom sin tolk i pressesonen gjorde Ustjugov det klinkende klart.

– Når han starter å tenke på OL, så lurer han på om han får gå eller ikke. Avgjørelsen om han får det, er ikke hans hender, men andres. Da er det virkelig tøft for ham. Når du er så sterk, kan vinne en gullmedalje i OL, men ikke vet om du kan gå, da er det bedre å ikke tenke på det. Nå er han i Tour de Ski og forsøker å vinne, sier hans tyske, men engelsktalende trener, Markus Cramer til VG.

Garanterer at Ustjugov har vært ren



Bakgrunnen for Ustjugovs frustrasjon er at Russland er kastet ut av OL. Flere kjente russere har fått fratatt sine medaljer fra tidligere leker etter at den mye omtalte McLaren-rapporten avslørte systematisk dopingjuks hos russerne under Sotsji-OL i 2014.

IOC har også utestengt Russland fra OL i Pyeongchang som starter om en drøy måned. Enkeltutøvere kan ved å bevise sin uskyld få delta, men ikke under det russiske flagget.

– Du har fulgt Sergej i lang tid, kan du garantere at han har vært- og fortsatt er ren?

– Ja, jeg kan si med ett tusen prosents sikkerhet at de har vært og er rene. Vi snakker mye om denne situasjonen som har oppstått og jeg er sikker på at de har vært- og er det, gjentar Cramer.

Vet ikke hva IOC gjør



Han sier situasjonen er «veldig tøff» for Ustjugov. Cramer sier de får ulike meldinger fra IOC om hvilke spilleregler som gjelder for å få klarsignal til Pyeongchang-lekene.

– Det går opp og ned for ham. Hver dag kommer det ny informasjon. For ham er det likevel mest tøft at lagkameratene sitter hjemme og ikke kan konkurrere. Noen ganger spør han; Hva skjer med fremtiden? Vi vet jo ikke hva de kommer til å bestemme seg for, sier Cramer.

– Hva skjer dersom de får delta?

– Da håper jeg vi får se at de er sterke og at de er veldig lystne, sier Ustjugov-treneren.

Med norske øyne ble det en tung dag. Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby røk i tur og orden ut allerede i prologen på lørdagens Tour de Ski-start.

I kvartfinalen på sprinten forsvant også Sindre Bjørnstad Skar og i semifinalen var det stopp for Emil Iversen.

Fornøyd Krogh



Tour de Ski Sammenlagtstilling etter én etappe: 1) Ustjugov, 1.58,4, 2) Pellegrino +7,1, 3) Chanavant +13,2 4) Hakola +16,4, 5) Krogh +18,7, 6) Jouve +25,2, 7) Harvey +33,0, 8) Hediger +33,5, 9) Bolsjunov +35,8, 10) Schaad +41,4 Øvrige norske: 12) Iversen + 44,9, 16) Skar +55,7, 35) Sundby +1.08,1, 51) Holund +1.10,4, 59) Tønseth +1.10,0, 61) Røthe +1.11,2, 63) Dyrhaug +1.11,3

Dermed sto til slutt kun Finn Hågen Krogh igjen med norsk flagg på skidressen i sprintløypene i sveitsiske Lenzerheide.

I finalen ble han regelrett parkert av Tour-favoritten Sergej Ustjugov og endte nest sist, men finaleplassen var i seg selv en stor opptur for finnmarkingen.

– Man skal aldri være fornøyd med femteplasser, men i dag er jeg litt fornøyd med at kroppen fungerer, sier en smilende Krogh til VG etter femteplassen i den første av syv Tour de Ski-etapper.

– Alltid hatt troen

Finaleplassen er en massiv opptur for Krogh etter at starten på OL-sesongen har vært preget av plasseringer langt, langt nede på listene. I Davos for tre uker siden kom han seg ikke engang videre fra prologen.

Før en måned siden håpet blodprøver ville gi svar på hva som var galt, uten hell, og i midten av desember lurte han på om hele OL-planen var feil.

Men med lørdagens femteplass er Krogh trygg på at formen peker i riktig vei inn mot OL i PyeongChang i februar.

– Jeg har alltid hatt troen på at jeg kan komme tilbake før OL, sier han til VG.

– Er det gode, gamle Krogh vi så i dag?

– Ja, det må det være lov å si.

Etter lørdagens sprint er Krogh nummer fem sammenlagt i Tour de Ski, 18,7 sekunder bak Ustjugov før søndagens klassiske 15 kilometer.

Sundby over ett minutt bak

Mens Krogh smiler og ser på sprinten som en opptur, ble den en nedtur for lagkamerat Martin Johnsrud Sundby.

31-åringen er allerede ett minutt og åtte sekunder bak Ustjugov i sammendraget, etter at han ble nummer 35 i lørdagens prolog.

– Jeg hadde absolutt håpet å gå videre her. Jeg taper altfor mange verdifulle sekunder i sammendraget her nå. Dermed må jeg starte touren først i morgen. Det er ikke bra, sa Sundby til VG etter prolog-exiten.

Og da Ustjugov gikk hen og vant hele sprinten, og dermed sanket inn flest bonussekunder på første etappe av sesongens Tour de Ski, så det nok enda litt tyngre ut.

Tour de Ski går over syv etapper. Lørdag venter det 15 kilometer klassisk for herrene i Lenzerheide.

