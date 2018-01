Oppgitt over OL-ekspertens rolleblanding: – Helt uakseptabelt

OBERSTDORF (VG) Tidligere langrennssjef Åge Skinstad (53) samarbeider med Norges Skiforbund gjennom sitt internasjonale verv i FIS. Han er toppsjef for Swix – og han er Discoverys OL-ekspert.

Det gjør ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, svært oppgitt og opprørt. Han mener de tre rollene ikke lar seg kombinere.

– Jeg mener det er helt uakseptabelt. Han kan ikke kommentere en løper han har interesse av å hjelpe, eller har et forhold til, i tillegg til at han samarbeider med Norges Skiforbund. Det kan man ikke akseptere, sier han til VG.

Les også: FIS-topp ut mot tour-kritikk: – 99 prosent vet ikke hvem Klæbo er

Tre roller



Bodahl-Johansen omtales som en nestor innen presseetikk og offentlighetslovgivning. Han reagerer på kombinasjonen av følgende Skinstad-roller i dag:

** I 2014 ble Skinstad valgt inn i verdenscupkomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Komiteen har blant annet ansvar for å sette opp verdenscupkalenderen i langrenn og Skinstad har selv sagt til NTB at han ville utføre vervet i tett samarbeid med Norges Skiforbund.

** For snart to år siden kunne VG fortelle at Skinstad også har takket ja til jobben som OL-ekspert for Discovery. De har rettighetene til lekene i Pyeongchang i februar neste år. Skinstad har allerede vært sammen med Discoverys team på jobb, blant annet langrennsåpningen på Beitostølen, denne vinteren.

** Og denne høsten ble han toppsjef i Swix – en av ski-industriens sterkeste merkevarer. Det er også merket flere av landslagsløperne har egne privatavtaler med – både racingutstyr og bekledning.

Les også: Klæbo-sponsor mener langrennssporten er truet

Saken fortsetter under programmet fra Tour de Ski.



– Dobbeltroller i alle år



VG møter Vidar Løfshus på Tour de Skis første hviledag i Oberstdorf. Landslagssjefen forteller at forbundet og den tidligere langrennssjefen har et samarbeid der de for eksempel snakker om formater på langrennskonkurranser som videre skal opp på politisk nivå.

– Han får kritikk for dobbeltrollene sine, hva tenker du om det?

– Det har vært en «hatte-konkurranse» og dobbeltroller i norsk idrett og TV i alle år, sier Løfshus og smiler.

– Men er det rart at han skal vurdere dere som ekspert også da?

– Det må andre si noe om. For meg er han politkeren vår i FIS, og han har gjort den jobben bra, og det er det jeg forholder meg til, sier landslagssjefen.

Strenge regler



EKSPERT: Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk. Foto: . , VG

Bodahl-Johansen mener det kan virke som om man ser på rollene enkelte har annerledes i idretten sammenlignet med andre steder.

– Kanskje er det fordi det historisk har vært tette bånd mellom idretten og mediene. Det blir i stor grad akseptert, men det skal være et klart skille mellom de som opptrer på vegne av en medieorganisasjon og de som har interesser som ligger utenfor, sier Bodahl-Johansen.

– Man skal unngå dobbeltroller som kan svekke tilliten, eller som kan føre til spekulasjoner slik at tilliten svekkes. Vi har strenge regler på dette her. Jeg klarer ikke å se at visse deler av en medievirksomhet skal ekskluderes fra disse reglene, sier han.

– Må få mene hva han vil



Åge Skinstad viser til tiden da han kommenterte OL for NRK i 2006. Da var han også landsansvarlig for merket Adidas og nettopp ansatt som sportssjef i skiforbundet. Flere av utøverne skal den gangen ha hatt personlige avtaler med utstyrsgiganten, og Skinstad sier han likevel fikk gode tilbakemeldinger på jobben han gjorde.

– FIS-vervet har jeg hatt i mange år allerede og kommentert siden 2016 uten at noen har reagert på det. Avslutningsvis vil jeg tro at nettopp den innsikten jeg har hatt i langrennssporten gjennom svært mange år rett og slett kan være årsaken til at jeg er valgt. Ville vært verre med en person som ikke er oppdatert vil jeg tro? skriver Skinstad i en SMS til VG – på spørsmål om hvordan han stiller seg til kritikken.

(Saken fortsetter.)

LAHTI-EKSPERT: Åge Skinstad jobbet i Adidas, og stilte med logo på hansker, jakke og lue, da han var NRK-ekspert under VM i Lahti i 2001. Foto: GEIR OLSEN

– Synes du Bodahl-Johansen har et poeng, eller gjør ikke en slik dobbeltrolle – slik han kaller det – noe med troverdigheten?

– Han må få mene hva han vil. Det er vel det jeg liker best ved det å være nordmann, at vi kan gjøre nettopp det. Håper jeg i perioden 1997-2006, da jeg jobbet for Adidas, beviste at jeg kan skille på de ulike rollene etter hvilken jobb jeg utfører. Ski-Norge er vel kanskje ikke større enn at en nesten vil finne en form for dobbeltrolle uansett hvem en velger. Jeg gleder meg til mitt tiende OL, skriver Skinstad.

Les også: Krogh frykter OL-planen er feil

«Ta et steg bakover»

Senior kommunikasjonsrådgiver i Eurosport, Lars Hojem Kvam, skriver at situasjonen er akseptabel for «både oss, Åge og ikke minst seerne på Eurosport og TVNorge». ­

Han mener blant annet at Åge Skinstad gjennom flere tiår har markert seg som en av verdens største autoriteter på langrenn og at det er derfor 53-åringen har vervet sitt i FIS. Han påpeker også at Skinstad ble ansatt i Swix lenge etter at han takket ja til å dekke OL for Discovery. Saken var velkjent for mediegiganten.

Kvam sier imidlertid at Skinstad ikke kan sitte på direkten og anbefale det ene eller andre utstyret eller smurningen.

KLAR FOR OL-LANGRENN: Ekspertene Åge Skinstad og Vibeke Skofterud fra venstre blir sammen med kommentator Jan Christian Bjørn og Jonas Bergh-Johnsen sentrale i Discoverys langrennsdekning i OL i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Skulle det bli inngående diskusjon om Swix-produkter vil Åge ta et steg bakover, mens kapasiteter som Vibeke Skofterud og Morten Hegle Svendsen blir benyttet. Dette har vi snakket om.

– Alle våre profiler skal selvsagt være uhildet i sin formidling og sine vurderinger, det er de fullt innforstått med og vant til. Han har vist tidligere at han har klart å skille slike roller når han er på jobb, enten det har vært for Eurosport eller NRK, melder Kvam.

PS: Kommentator Jan Christian Bjørn har vært engasjert av Norges Skiforbund i en konsulentrolle for å jobbe med rekruttering innen kombinertsporten. Konsulentavtalen avsluttes i midten av januar, som ifølge Kvam har vært klarert lenge. Avtalen er dermed over en snau måned før OL.