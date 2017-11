Olimb ble overtidshelt

(Norge-Østerrike 3-2 etter spilleforlengelse) Mathis Olimb ble den store helten med to mål, da Norge vant etter en dramatisk slutt i oppkjøringen til OL.

Olimb scoret to mål på tampen og det siste i forlengningen da Norge slo Østerrike 3-2 i firenasjonersturneringen Österreich Cup i ishockey torsdag kveld.

2.44 minutter ut i forlengningen falt avgjørelsen som ga norsk seier.

Norge gikk inn i forlengningen med én mann mer etter at Østerrikes Konstantin Komarek ble ilagt 1 x 20 minutter (matchstraff) pluss 1 x 5 minutter for et overfall på Alexander Reichenberg på tampen av 3. periode.

Les om Olimb-brødrenes skademareritt her.

Dramatisk avslutning



Det ble dramatisk i avslutningen av kampen. Først så Norge ut til å ha avgjort det hele da de endelig lyktes i sitt femte overtallsspill med 4.44 minutter igjen å spille. Mathis Olimb fikk pucken i mål etter pasning fra bror Ken André Olimb. Alexander Bonsaksen ble også kreditert assist.

Dessverre holdt det ikke inn for Norge. 1.50 minutter senere fikk Robin Dahlstrøm to minutter for Norge, og bare 23 sekunder ut i den overtallsperioden utlignet Østerrike til 2-2 ved Thomas Hundertpfund.

16 sekunder etter kom den stygge taklingen som til slutt bidro til norsk overtall kampen ut, som Norge altså utnyttet og vant.

Østerrike scoret først



Østerrike var først ute med scoring. Dominic Zweiger ble frispilt foran Norges førstemålvakt Lars Haugen etter 11.04, og Sveits-proffen vippet pucken over Färjestad-keeper Haugen.

Patrick Thoresen ble frispilt og fikk en god skuddmulighet fra kloss hold før det var spilt 30 sekunder av 2. periode, men det ble ikke mål. Norges klarte ikke å utnytte to overtallsspill i samme periode. Etter 16 år i utlandet har Thoresen gjort comeback i Storhamar, dermed er det hockeyfeber i byen, men nå kan hockeyhelten være på vei ut som proff igjen, se hvem som vil lokke ham ut.

Det ble for lite trafikk og trykk foran Østerrikes mål, og da endte perioden målløs.

Bastiansen-mål



Bedre ble det etter 7.25 spilte minutter i 3. periode. Da kom utligningen til 1-1 etter glimrende spill av veteranene Patrick Thoresen og Anders Bastiansen. Thoresen sendte i vei en strålende pasning som Bastiansen fikk sendt over mållinjen.

Deretter kom 2-1-målet til Norge og reduseringen til 2-2, og resten er historie

Daniel Sørvik og Mattias Nørstebø meldte forfall til firenasjonersturneringen i Innsbruck.

Danmark vant 7-4 over Sør-Korea i den andre kampen som ble spilt torsdag.

Norge møter Danmark fredag og Sør-Korea lørdag.

Etter turneringen i Østerrike skal Norge bare ha én samling til, før den første kampen mot Sverige i OL spilles i Pyeongchang 15. februar.