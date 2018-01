OL-press for norsk trio – Sundby forventer ingen hjelp av lagkompisene

VAL DI FIEMME (VG) Mens han selv kjemper en tøff kamp om sammenlagtseieren, er flere på det norske herrelaget nødt til å prestere lørdag. Martin Johnsrud Sundby (33) må klare seg helt på egen hånd i Tour de Skis nest siste etappe.

– Jeg forventer ikke hjelp av de norske. Jeg er klar over at det er en viktig distanse for mange lagkompiser på start. Jeg er innforstått med at de må gå for egne sjanser, ligge langt fremme og vise at de er verdig en plass i OL-laget, sier Sundby – nummer tre i Tour de Ski-sammendraget idet to etapper gjenstår.

Han er et drøyt minutt bak Tour de Ski-leder Dario Cologna før de to siste etappene. Sergej Ustjugov på annenplass er under 20 sekunder foran nordmannen. Det er duket for en svært spennende avslutning av touren.

Også Hans Christer Holund, nummer syv totalt, har sjansen til å levere en god sammenlagtprestasjon.

– Det mest rettferdige er hvis vi går for oss selv, sier Sundby – om han forventer hjelp av Lyn-løperen underveis i fellesstarten lørdag.

Tre renn avgjør alt

Tour de Ski sammenlagt etter fire av seks etapper: 1. Dario Cologna, Sveits

2. Sergej Ustjugov, Russland +53,0

3. Martin Johnsrud Sundby, Norge +1:07,6 Øvrige nordmenn: 7. Hans Christer Holund +1:37,8

13. Emil Iversen +2:13,8

19. Niklas Dyrhaug +3:08,8

34. Sjur Røthe +4:22,0

37. Didrik Tønseth +4:41,1 Sindre Bjørnestad Skar og Finn-Hågen Krogh reiste hjem etter torsdagens etappe.

Men det står heller ingen andre klar for å hjelpe Sundby i de innlagte spurtene, eller styre feltet. Bak Holund og Sundby anser nemlig en rekke løpere det nest siste tour-rennet for viktig.

Niklas Dyrhaug og Sjur Røthe har ikke klart OL-kravet. Didrik Tønseth er ifølge landslagssjef Vidar Løfshus langt på vei klar for Sør-Korea, men trønderen vil gå noen renn i OL også. Etter en varierende sesong er han ikke noe soleklart valg på noen distanser.

I tillegg til lørdagens renn, er 15 kilometeren i skøyting intervallstart, samt tremil med skibytte under NM neste helg svært viktige.

– Niklas er en solid stafettmann. Ser du på historikken og hva han har gjort i sommer og høst, så vet vi at han er utrolig solid. Den biffen fikser han på slutten nå. Med to ski på beina, så er han innafor, sier Løfshus.

– Jeg er nok på OL-laget, men jeg må gå fortere og mer stabilt. Så jeg trenger et toppresultat i de tre siste rennene, sier Tønseth.

Kjenner presset



Løfshus har stor tro på de to trønderne. Han er imidlertid klar på at Sjur Røthe – uten noen topp 12-plassering i et internasjonalt renn i år – sliter mest.

– Han mangler det siste og synlige tegnet på at han er i ferd med å stemple seg inn i OL-troppen, sier landslagssjefen.

Vossingen merker selv presset.

– Jeg skal gå ganske fort for å komme med. OL-sjansene er ikke veldig bra. Jeg håper og tror jeg skal klare å gå fort noen av disse dagene, men det er klart det blir vanskelig, sier Røthe.