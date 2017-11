Oilers knuste Frisk på hjemmebane

STAVANGER (VG) (Stavanger Oilers-Frisk Asker 5-1) Markus Søberg (22) scoret tre mål da regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers brøt taps-rekken på tre og slo forrige sesongs NM-finalemotstander Frisk etter tre knappe tap denne sesongen.

Markus Søberg (22) avsluttet en solid Oilers-forestilling ved å gjøre sitt tredje mål 57 sekunder før slutt, etter at han snaut fire minutter tidligere elegant hadde fintet ut Frisk-keeper Nicklas Dahlberg på straffeslag.

Søberg, som tidligere har spilt i Canada og Sverige og er Vålerenga-keeper Steffen Søbergs lillebror, gjorde også hjemmelagets viktige andre mål fire minutter inn i andre periode.

Oilers startet best

Hele 21 poeng skilte Frisk Asker på 3. plass og Stavanger Oilers på 7. plass i Getligaen foran det fjerde innbyrdes oppgjøret i Getligaen denne sesongen mellom sluttspillets NM-finalister forrige sesong.

Historisk svakt Oilers Regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers hadde foran kampen mot forrige sesongs NM-finalist Frisk tapt åtte av 10 kamper. Oilers tapte tre kamper på rad før seriepausen, og hadde tapt sesongens tre foregående kamper mot Frisk Asker i Getligaen. Stavangers beste mål-poengjeger, Eirik Salsten, sto med 12 poeng (4 mål/8 målgivende) etter 16 kamper. Seks Frisk-spillere hadde flere mål-poeng. Oilers hadde kun scoret på seks prosent av skuddene sine. KILDE: Oilers media-guide

Oilers siste tilskudd på utlendingskvoten, Philippe Cornet, var nær ved å score kampens første mål i sitt Stavanger-comeback da han fikk en gavepakke av en pasning fra Frisks vanligvis solide back Alex Wall.

Snaut tre minutter senere ble hjemmelagets Lassi Kokkola spilt fri ved Nicklas Dahlbergs venstre stolpe. Frisks svenske keeper reddet skuddet fra finnen også.

Etter 10 minutter hadde hjemmelaget med knapp margin skapt de største målsjansene.

Selv om gjestene fra Asker virket solid, i egen sone og ved sine kjappe og rettlinjede angrep mot Stavanger-keeper Henrik Holm, var det på sett og vis logisk og rettferdig at Oilers scoret først. Kaptein Kristian Forsberg ble først kreditert sitt femte mål for sesongen, men det var etter hvert Jonas Djupvik Løvlie som ble tilkjent scoringen – fra en posisjon bak Frisk-keeper Nicklas Dahlberg.

Gjennom Dahlberg

Tumulter oppsto i det første periode var over, i rundvantet til venstre for Keeper-Holm i Oilers forsvarssone. Hva som utløste det er ikke godt å si. Getligaens beste mål-poengjeger, Frisks Garry Nunn, pådro seg i alle fall en utvisning. Oilers kunne starte midtperioden i overtallsspill fem mot fire.

Et skudd fra Curtis Gedig var nær ved å snirkle seg over mållinjen bak Nicklas Dahlberg. Ikke lenge etter gjorde den det. Frisk slurvet med pucken i midtsonen, Markus Søberg kom fri med den på høyre kant – og skjøt pucken «gjennom» og under Dahlberg.

Keeper-tabbe, men like fullt 2-0 til Stavanger Oilers.

Etter 29 minutter var Kristian Forsberg nær ved å gjøre 3-0 etter «Søberg-metoden»; inn fra høyre kant i fullt firsprang med høyrefatning.

Snaut tre minutter før 2. periodes slutt reduserte imidlertid Frisk. Fra utvisningsbenken ble Oilers Henrik Medhus vitne til at Fredrik Lystad Jacobsen nærmest stanget inn 1-2 i overtallsspill, etter målgivende pasninger fra VM-veteranene Henrik Ødegaard og Anders Bastiansen.

Vådeskudd

Stavanger Oilers fikk en god mulighet til å skaffe seg en ledelse med to mål i innledningen av siste ordinære periode etter at Frisk-veteran Petter Kristiansen ble utvist på tampen av periode nummer to. Curtis Gedig kunne ha klart det da Dahlberg ble tvunget til å gi en retur etter skudd fra Markus Søberg, og Philippe Cornet – som lot til å være spillerusten, men kviknet til mer og mer – var nær ved det samme ved et par ganger.

Men det var backen Spencer Humphries som gjorde det, med et slags vådeskudd fra langt hold. Nicklas Dahlbereg så ikke ut som Getligaens beste keeper, som han ofte går for å være. Lassi Kokkola sto for den målgivende pasningen. Hans andre på 13 kamper.

Getligaen tirsdag:

Stavanger Oilers-Frisk Asker 5-1

Kongsvinger Knights-Lørenskog 5-2 (ikke ferdigspilt)

Stjernen-Sparta 0-3 (ikke ferdigspilt)

Lillehammer-Manglerud Star 1-2 (ikke ferdigspilt)