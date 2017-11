Øvrebø om OL-sikkerheten: – Så lenge det ikke blir helt bajas, blir det OL

OLYMPIATOPPEN (VG) Det eneste som kan få Norge til å droppe OL i Pyeongchang, er en avlysning fra IOC.

– Vi har den grunnleggende holdningen at dersom det blir OL, så reiser vi, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til VG.

Konfliktene rundt Nord-Koreas atomvåpenprogram, prøvesprengninger, rakettoppskytinger og ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump. Til sammen har dette sørget for at flere nasjoner og utøvere har uttrykt bekymring for sikkerheten under OL.

I den norske leiren følger de utviklingen nøye.

– Vi har tett kontakt med myndigheter, arrangører, IOC og ambassader. Vi baserer all vår vurdering rundt sikkerheten på informasjonen vi får derfra, sier Øvrebø.

– Greia her er at hvis det ikke blir helt bajas, så blir det OL, og det blir helt ok. Er det helt bajas, blir det ikke OL, og da drar vi ikke heller.

Anspent forhold



Øvrebø føler seg trygg på at dersom det blir gitt klarsignal for lekene, så er vurderingene i forkant såpass nøyaktige og gode at han ikke har noen bekymringer med å sende sin delegasjon til Sør-Korea.

– Hverken myndighetene eller IOC tør å gamble med utøvernes eller ledernes sikkerhet, slår han fast.

Om noen få dager skal for øvrig Øvrebø og andre OL-ledere gjennomføre en beredskapsøvelse i sammenheng med OL.

Onsdag var det nøyaktig 100 dager igjen til OL-ilden tennes i Pyeongchang, OL-byen som ligger kun 80 kilometer fra grensen til Nord-Korea. Det er en kjensgjerning at forholdet mellom Nord-Korea og USA er mer anspent enn på lenge, og det har blitt uttrykt bekymring fra flere nasjoner i forkant av lekene.

Blant annet har Frankrike gitt beskjed om at de vil vurdere å droppe OL dersom konflikten forverrer seg. Her hjemme i Norge har flere av vintersportsutøverne uttalt at de følger situasjonen på den koreanske halvøya med både interesse og skepsis, men så langt har ingen henvendt seg til Olympiatoppen.

– Vi har sett at utøvere har snakket om dette i media, men ingen har kommet direkte til oss. Jeg skjønner at noen har vært bekymret når spenningen har økt, det har blitt avfyrt raketter, vi har sett sinte presidenter som har brukt sterke uttrykk. Da kan det virke spesielt å dra dit. Noen har reagert, og vi har stor respekt for den type reaksjoner, sier Øvrebø.

Beredskapsøvelse



Toppidrettssjefen forteller at de er forberedt på at henvendelser fra utøvere vil komme - og de har derfor en plan på hvordan de skal kommunisere og håndtere en slik situasjon.

– Men vi har ikke hatt ambisjoner om å lage ekstraordinære tiltak for å hive ytterligere bensin på dette retorikkbålet. Vi forsøker å ha en nøktern holdning til dette, og gi info om det vi vet.

Storbritannia har opplyst om at de har laget en egen evakueringsplan dersom noe skulle inntreffe mens deres delegasjon befinner seg i Pyeongchang i februar. Der forbereder man seg på et «worst case-scenario», og har en klar idé for hvordan man skal få sine utøvere og ledere vekk fra en eventuell krisesituasjon.

Det har ikke Norge.

– Det kommer jo an på hendelsens størrelse hva en slik plan eventuelt vil være verdt. Vi har ingen egen plan, men vil forholde oss til myndighetene. De har sikkert en plan dersom det blir ille, sier Øvrebø.