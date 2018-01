Østberg og Weng «skværet opp» etter klem-nekt

VAL DI FIEMME (VG) Ingvild Flugstad Østberg (27) fikk ingen klem av Heidi Weng (26) i målområdet torsdag. Men samme kveld tok hun mot til seg – og fikk endelig respons.

– Da jeg fikk møtt henne sa jeg at jeg synes det var forbanna kjedelig. Det er ikke morsomt når noen har uhell. Så snakket vi ikke så mye om løpet, sier Østberg når hun møter mediene utenfor landslagets smøretrailer fredag.

– Men fikk du en klem?

– Ja, jeg tok en klem, jeg. Og hun tok den imot også. Det var fint det, sier Gjøvik-jenta.

Tidenes samtale



Tour de Ski sammenlagt etter fire av seks etapper: 1. Ingvild Flugstad Østberg

2. Heidi Weng +57,0

3. Jessica Diggins +1:56,7 Øvrige norske: 24. Anne Kjersti Kalvaa +5:03,1 Har reist hjem: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Silje Øyre Slind, Tiril Udnes Weng.

De to kjempet en tilsynelatende tøff kamp om seieren i gårsdagens fellesstart i Oberstdorf. Men på oppløpet falt Weng. I mål endte hun som nummer 11. Etter løpet var hun flau og fortvilet. Da vinner Østberg likevel ønsket å gi Weng en trøstende klem ble hun avvist. Weng stormet i stedet rett ut av målområdet.

De to kjørte ikke samme bil fra Tyskland til Italia for de to siste Tour de Ski-etappene. Fredag fikk Weng spørsmål om ikke hun hadde snakket med Østberg om hendelsen.

– For si det sånn, jeg visste ikke hvem som kom bort til meg da. Jeg hadde mer enn nok med å komme meg bort. Jeg var skuffet og for det andre var det forferdelig håpløst, sier Weng.

– Jeg gratulerte Ingvild og Maiken (ble nummer to). Det var en bra norsk dag. Jeg satt lenge oppe i går og var sammen med gutta på kveldsmat. Det var tidenes samtale og en lang kveld, sier Weng.

Slik ble Weng trøstet etter ulykkesdagen.

Ingen taktikk



Alt handler nå om de to i sammendraget. Det skiller 57 sekunder før Tour de Ski går inn i aller siste fase i Val di Fiemme. Søndag er det ni kilometer jaktstart opp monsterbakken. Men først er det fellesstart og nye muligheter for Weng til å knappe inn på ledertiden på lørdag.

Weng mener det er et godt spørsmål hvordan hun kommer til å angripe etappen i morgen.

– Men har du noen taktikk?

– Nei, jeg pleier aldri å ha noen taktikk. Det er det beste.

– Men er ikke det lurt i morgen?

– Hvorfor det? Minst mulig tenkning er best for meg.

– Men kommer du til å gå for bonussekundene i de innlagte spurtene, fikk hun spørsmål om.

– Ja, jeg må jo prøve det. Taktikken torsdag var å ikke prøve på det. Det funket veldig dårlig. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det bra mot slutten. Kanskje må jeg tenke nytt, sier Weng.

Ville satt pengene på Weng



Jenta fra Enebakk har vært på pallen i Tour de Ski de siste fire årene. I fjor gikk hun helt til topps. Hun tror fallet torsdag gjør at hun sjansene for å vinne i år er borte.

Ingvild Flugstad Østberg er på sin side fortsatt sikker på at Weng vinner.

– Det er det jeg ville satt pengene mine på. Men jeg skal gi alt, sier hun, som deretter fikk gjenfortalt at Weng tror torsdagsfallet fører til at hun ikke vinner Tour de Ski.

– Nei, jeg tror ikke det. Det er to fine etapper for Heidi nå. Hun har hentet mye på de etappene før og spesielt søndagen. (jaktstarten opp monsterbakken). Det tror jeg vi skal ta med knusende ro, sier Østberg.